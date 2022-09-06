قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



القدس: حُكم على عامل صيانة في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة محاولة التجسّس على الوزير لحساب إيران، حسبما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الثلاثاء.

وأوقف الإسرائيلي عومري غورين غوروخوفسكي البالغ من العمر 38 عاماً، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وهو متهم بمحاولة تقديم معلومات من منزل غانتس إلى مجموعة قراصنة "بلاك شادو"، التي قدّمتها وزارة العدل على أنها "مرتبطة" بإيران.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" بأن المتهم لم يتمكن من الوصول إلى "وثائق سرية" وبالتالي فشل في مشاركة أسرار دولة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن عومري غورين غوروخوفسكي توصل إلى اتفاق مع المحكمة "اعترف بموجبه بمحاولة نقل معلومات إلى عدو".

وحكمت عليه المحكمة "بالسجن ثلاث سنوات".

ولعومري غورين جوروشوفسكي سوابق إجرامية مع خمس إدانات وأحكام بالسجن لارتكابه جرائم مختلفة من بينها سرقة مصرف، ممّا أثار تساؤلات حول كيفية توظيفه في منزل أحد كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين.