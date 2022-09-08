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ألقت تركة ميخائيل غورباتشوف المتضاربة، التي يقدّرها الغرب ولكنها مكروهة في روسيا، بظلالها الطويلة على مكانة الاتحاد الروسي في النظام الدولي الليبرالي.

إيلاف من بيروت: صور إعلان بيتزا هت عام 1998 في موسكو اثنين من رواد العشاء يتجادلان حول إرث غورباتشوف. قال أحد الرعاة: "بسببه، لدينا ارتباك اقتصادي". أجاب آخر: "بسببه لدينا فرصة!". ذهب الرجلان ذهابا وإيابا حتى تدخل عشاء ثالث: "بسببه لدينا أشياء كثيرة... مثل بيتزا هت"، قالت. "تحية لغورباتشوف!" أعلن حشد من رواد المطعم السعداء، لكل منهم شريحة بيتزا. سرعان ما اتجهت الطلقة إلى غورباتشوف جالسًا بجوار حفيدته أناستاسيا البالغة من العمر عشر سنوات، مستمتعًا بمديح رعاة بيتزا هت الروسية.

قال توم داربيشاير، الذي كتب الإعلان، في وقت لاحق لصحيفة واشنطن بوست : "لم نكن متأكدين من أنه سيظهر. تأخر حوالي ساعة، وكانت المفاوضات متوترة بعض الشيء، وأعتقد أنه كان يفعل ذلك فقط لأنه كان بحاجة إلى المال". مع ذلك، إعلان بيتزا هت لعام 1998، حتى لو كان مدفوعًا بالمخاوف المالية لبطل الرواية، عكس روح العصر - الإحساس بالأمل، ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يمكن لروسيا والغرب العمل معًا من أجل بناء مستقبل قائم على القيم المشتركة للازدهار والاستقرار العالميين.

أكثر قتامة

مع ذلك، فإن تفاؤل التسعينيات الذي أبداه القادة الغربيون وبعض القادة الروس يناقض إجماعًا مختلفًا وأكثر قتامة تمامًا. رحب المراقبون الغربيون بإعلان بيتزا هت لغورباتشوف باعتباره الرائد في اندماج روسيا في العالم المعولم، وهو اليوم موضع ازدراء من قبل الكثيرين في روسيا باعتباره عملاً حقيرًا من السجود الأخلاقي والسياسي أمام الولايات المتحدة. يقول مارك إيبسكوبوس، مراسل الأمن القومي في "ناشونال إنترست": "عندما ظهر هذا الإعلان التجاري أول مرة، صدمني كمواطن. رئيس بلدي، وإن كان سابقًا، يقوم ببطولة إعلان بيتزا. هذا هو مدى ضآلة احترامه لتجربة حياته وبلده". على الرغم من أنه من الواضح أن غورباتشوف لم يحترم بلاده، وإلا لما سمح لرئاسته بأن تنتهي بهذا الشكل في عام 2019. يضيف: "يجب أن يتمتع الشخص على الأقل بقدر ضئيل من احترام الذات. السقوط من منصب رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى شخص يعلن عن بيتزا. يا لها من مهنة صنعها ميخائيل سيرجيفيتش [غورباتشوف] لنفسه".

تشير سنوات من استطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية في أعقاب الانهيار السوفياتي إلى أن غالبية الروس يشاركون سولوفيوف وجهة نظره إلى حد ما. يعتقد ما يصل إلى 75 في المئة من الروس أن الحقبة السوفيتية كانت أفضل وقت في تاريخ بلادهم، وفقًا لاستطلاع ليفادا عام 2020. أظهر استطلاع للرأي أجري في نفس العام أن ما لا يقل عن ثلثي الروس عبروا عن "أسفهم" على الانهيار السوفيتي، وهو شعور يتبناه بشكل بارز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اختلافات حادة

سلطت وفاة غورباتشوف الضوء على الاختلافات الحادة في التصور التاريخي بين الروس والغرب. من سياسات حكومته في الأيام المنكوبة لسقوط جدار برلينفي تعامله مع محادثات الانفصال المثيرة للجدل مع الجمهوريات السوفياتية التي تتوق إلى الاستقلال، فما أعلنه المشرعون والعلماء الغربيون بأنه أعظم انتصارات غورباتشوف يتذكره العديد من مواطنيه على أنه سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أدت إلى فقدان الاتحاد السوفياتي مكانة القوة العظمى.

قال السياسي الروسي البارز ليونيد سلوتسكي إن غورباتشوف هو "أبرز سياسي في عصره"، لكن إصلاحاته "لعبت في أيدي أولئك الذين كانوا يحاولون محو الاتحاد السوفياتي من خريطة العالم". تتضح فجوة الإدراك حول إرث غورباتشوف بوضوح في العقد الذي أعقب الانهيار السوفياتي. ما يتم الترحيب به أحيانًا على أنه "العصر الذهبي" للديمقراطية الروسية الليبرالية في التسعينيات، عندما كانت العلاقات بين الغرب وروسياوصلت إلى ذروتها التاريخية، وتذكرها روسيا كعقد من العوز والانحلال الاجتماعي في الداخل والإذلال في الخارج.

يعتبر غورباتشوف، الذي تم تأبينه في الغرب باعتباره صاحب رؤية و "محررًا عظيمًا"، من قبل الرأي العام الروسي عمومًا باعتباره مثاليًا مضللًا قاتلاً في أحسن الأحوال و "خائنًا" في أسوأ الأحوال. إنه خائن وليس أميناً عاماً. لقد دمر الدولة، وهي سابقة خيانة من فوق. قال نيكولاي كولوميتسيف، النائب الأول لرئيس الحزب الشيوعي الروسي، بعد وفاة غورباتشوف، "إنه مرادف للخيانة". قال السياسي الروسي سيرجي بابورين: "أنا مقتنع بأن الوقت سيأتي عندما تسود الحقيقة بشأن غورباتشوف في روسيا والعالم، وسنشعر جميعًا بالرعب [من]". "لقد كان شخصًا فظيعًا لم يخون بلده فحسب، بل خان حضارته أيضًا".

الكرملين في تناقض

لم ينضم الكرملين إلى المعلقين والسياسيين الروس المتشددين في إدانة غورباتشوف علانية، وبدلاً من ذلك استخدم نبرة أكثر تناقضًا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "أعطى غورباتشوف دافعًا لإنهاء الحرب الباردة وأراد بصدق أن يعتقد أنها ستنتهي وأن قصة حب أبدية ستبدأ بين الاتحاد السوفياتي المتجدد والغرب الجماعي. هذه الرومانسية لم تتحقق. ظهرت طبيعة خصومنا المتعطشة للدماء، وجيد أننا أدركنا ذلك في الوقت الملائم".

أفيد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بوتين يخطط لرفض غورباتشوف رسميًا في جنازة رسمية فيما تكهنت وسائل الإعلام الروسية والغربية بأنه سيكون توبيخًا نهائيًا لاذعًا لإرثه. اختار الرئيس الروسي مسارًا أقل مواجهة، حيث وافق على مراسم جنازة شبه رسمية في قاعة بيلار بمجلس النقابات بالقرب من الكرملين السبت. ووضع بوتين، الذي لن يحضر الحفل، الزهور بشكل خاص على نعش غورباتشوف الثلاثاء.

مع ذلك، نبذ بوتين إرث غورباتشوف بطريقة أكثر عمقًا: ليس بالقول، بل بالأفعال. "ما فعله ميخائيل سيرجيفيتش غورباتشوف تم تدميره بالكامل. قال الصحفي المعارض الروسي أليكسي فينيديكتوف لمجلة فوربس الروسية في عام 2020: "إصلاحات غورباتشوف - من الصفر، إلى الرماد، والتدخين". كان هذا عمل حياته. الحرية - كان هذا عمل غورباتشوف ".

وطن أوروبي مشترك

استندت إصلاحات غورباتشوف الخارجية والداخلية الطموحة إلى الاقتناع بوجود مكان لروسيا في المشروع الكبير المتمثل في "وطن أوروبي مشترك". لكن الفلفل الحار المسكر في التسعينيات سرعان ما أفسح المجال لمجموعة مألوفة أكثر من الشكوك المتبادلة والمظالم التاريخية وتضارب المصالح. أصبح من الواضح بشكل متزايد للمشرعين على جانبي المحيط الأطلسي أنه لا يمكن دمج روسيا في النظام الدولي الليبرالي كدولة قومية ما بعد الاتحاد السوفياتي. على نفس المنوال، خلص الكرملين أن النظام الدولي الليبرالي بصيغته الحالية يشكل تهديدًا وجوديًا لدولة روسيا. تحطمت رؤية غورباتشوف لأوروبا الموحدة الممتدة "من لشبونة إلى فلاديفوستوك" أمام الصخور. في مكانه هو مفهوم الكرملين عن "العالم الروسي" الذي يقف في معارضة تامة لـ "الغرب الجماعي".

حرب أوكرانيا، التي وصفها رئيس الناتو يانيس ستولتنبرغ بأنها أخطر لحظة بالنسبة لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، تمثل الرفض الأكثر حدة حتى الآن لعالم ما بعد الحرب الباردة الذي تصوره غورباتشوف. إنها إعادة تأكيد قوية للهوية الإمبريالية نفسها التي اعتقد غورباتشوف أن روسيا، إذا شجعها الغرب الحكيم والمتطلع إلى الأمام على التصرف وفقًا لغرائزها الأفضل، يمكن أن تتخطى حدودها. وضع معاصرو غورباتشوف نظرية منتصرة مفادها أن إصلاحاته التكتونية تنذر بـ "نهاية التاريخ"، أو الهيمنة بلا منازع للديمقراطية الليبرالية الغربية. وبدلاً من ذلك، فتح الانهيار السوفياتي فصلاً جديدًا في الصراع العالمي بين القوى العظمى من أجل السيادة، والذي قد يكون أكثر دموية وتدميراً من الماضي.