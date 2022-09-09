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إيلاف من لندن: أعلنت السلطات الايرانية الجمعة عن اغلاق حدودها البرية مع العراق وايقاف تدفق مواطنيها على أراضيه للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين بكربلاء بسبب ما وصفتها بمخاطر تواجههم هناك.

وأكد رئيس لجنة الأربعين المركزية في إيران سيد مجيد ميرا أحمدي اليوم عن إغلاق جميع الطرق المؤدية الى المنافذ الحدودية الستة المؤدية إلى العراق.. مشيراً الى أن "أحداثاً مقلقة" وقعت على هذه الطرق المؤدية الى العراق وشكلت مخاطر جسيمة على سلامة وصحة الزوار الايرانيين المتوجهين الى هناك للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في مدينة كربلاء الجنوبية في السابع عشر من الشهر الحالي كما نقل عنه الإعلام الإيراني في إشارة الى وفاة عدد من هؤلاء الزوار لأسباب مرورية أو صحية.

الحد من عدد الزوار

وأوضح أن لجنة الأربعين عقدت اجتماعاً استثنائياً بحضور وزير الداخلية أحمد وحيدي وكبار القادة ومحافظ إيلام ومجموعة من المسؤولين المختصين الحدوديين وبحثت أوضاع الحدود وتحليل الأحداث التي تشهدها كما تم الاطلاع على مطالبة المسؤولين العراقيين القاضية بالحد من عدد الزوار الإيرانيين في إشارة الى دعوتهم لحصر عدد الإيرانيين الداخلين الى بلدهم بأربعين ألفاً.. منوهاً كذلك لما أسماها بـ "مشاكل العراق" في إشارة على مايبدو الى الأزمة السياسية التي يشهدها حالياً.

الأجهزة العراقية "غير مؤهلة"

وحذر المسؤول الإيراني من أن استمرار الوضع الحالي ينطوي بالتأكيد على مخاطر جسيمة على صحة الزوار وقال أن أساس القلق هو غياب الاستعدادات والإمكانيات لدى الجانب العراقي في سرعة عملية استقبال الزوار وسرعة عملية النقل وعدم كفاية التسهيلات على الجانب العراقي من الحدود فضلاً عن ازدحام الزوار في المنافذ الحدودية في ظل الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده المناطق الحدودية.

إخلاء المنافذ الحدودية

واشار المسؤول الايراني الى أنه يجري حالياً إخلاء المنافذ الحدودية ودراسة الاوضاع الداخلية للعراق وسبل تنفيذ التفاهمات مع المسؤولين العراقيين لتسهيل وتوفير الأرضيات اللازمة وباقي الشروط لدخول الإيرانيين حيث سيجري بعدها اتخاذ القرارات حول سبل فتح الحدود وإبلاغ المواطنين بذلك فيما بعد.

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أجرى في بغداد أمس الخميس مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تناولت سبل تعزيز التعاون بين بلديهما ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني.

كما شهد اللقاء بحث الجهود التي يقدمها الجانب العراقي في مجال تسهيل مشاركة الزائرين الإيرانيين الواصلين الى العراق في إحياء زيارة أربعينية الإمام وتنظيم دخولهم وإقامتهم وتأمين الحماية لهم كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان تابعته "إيلاف".

كما بحث الوزير الإيراني مع نظيره العراقي عثمان الغانمي تسهيل وصول مواطنيه الى العراق للمشاركة في الأربعينية والتسهيرت المقدمة لهم ومتابعة أوضاعهم قبيل حلول موعدها.

وصول 1.6 مليون إيراني الى العراق

وجاء إغلاق الحدود الإيرانية اليوم مع العراق بعد يوم واحد من إعلان السلطات العراقية عن وصول 1.6 مليون إيراني الى العراق خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة في الزيارة.

يذكر أن المسلمين الشيعة يحيون ذكرى الزيارة الأربعينية للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع رهط من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي حيث تصادف أربعينية هذا العام السابع عشر من الشهر الحالي.