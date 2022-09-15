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إيلاف من لندن: دعا نواب ولوردات بريطانيون لسحب دعوة الحكومة الصينية لحضور جنازة الملكة. وقالوا إنه كان "غير عادي" أن تتم دعوة "مهندسي" الإبادة الجماعية ضد أقلية الأويغور.

وكان نائبا حزب المحافظين الكبار تيم لوتون والسير إيان دنكان سميث من بين أولئك الذين كتبوا إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي للتعبير عن قلقهم.



وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ مدرج في قائمة الضيوف لحضور الجنازة الرسمية لكن من غير المرجح أن يحضر. وتمثل زيارته إلى كازاخستان وأوزبكستان هذا الأسبوع المرة الأولى التي يغادر فيها الصين منذ بداية جائحة كوفيد.

وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) أنه من المتوقع أن يحضر نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان الجنازة ، نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن بكين "تدرس إرسال وفد رفيع المستوى" إلى الجنازة ، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل.

قرار القصر الملكي



وفي لندن، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن الأمر متروك للقصر الملكي لتحديد قائمة الضيوف، والمعروف هو دعوة الدول التي تقيم معها المملكة المتحدة علاقات دبلوماسية لإرسال ممثلين لها.

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 500 رئيس دولة وكبار الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن. ومع ذلك ، لم تتم دعوة ممثلين من روسيا وبيلاروسيا بسبب غزو أوكرانيا ، ولم تتم دعوة أي شخص من ميانمار بسبب انهيار العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي.



وقالت مصادر حكومية لـ(بي بي سي) إن ممثلين من سوريا وفنزويلا وأفغانستان ليسوا على قائمة المدعوين ، وأن كوريا الشمالية وإيران ونيكاراغوا دعيت فقط لإرسال سفراء.

ووقع الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي بشان سحب دعوة الصين، والتي نقلتها صحيفة (بوليتيكو) لأول مرة، اللورد كروس بينش ونظيرته من حزب العمال البارونة كينيدي.

مأساة الايغور



وكانت الصين عاقبت جميع الموقعين بسبب انتقادهم الصريح للبلاد، لا سيما بسبب معاملتها لمجموعة الأقلية المسلمة الأويغور.

وفي العام الماضي، أعلن مجلس العموم حدوث إبادة جماعية ضد الأويغور في شمال غرب الصين ، حيث يُقدر أن أكثر من مليون شخص محتجزون في معسكرات في منطقة شينجيانغ.

ونفت الصين هذه المزاعم ، مدعية أن المعسكرات هي مرافق "إعادة تثقيف" تستخدم لمكافحة الإرهاب.

وكتب النواب واللوردات في رسالتهم: "نشعر بقلق بالغ لسماع دعوة حكومة الصين لحضور الجنازة الرسمية الأسبوع المقبل ، على الرغم من استبعاد دول أخرى مثل روسيا وبيلاروسيا وميانمار".



وأضافوا: "بالنظر إلى أن برلمان المملكة المتحدة قد صوت للاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة الصينية ضد شعب الأويغور ، فمن غير العادي أن يُعامل مهندسو تلك الإبادة الجماعية بأي طريقة أكثر تفضيلًا من تلك الدول التي تم حظرها".

وقالوا إن ذلك "غير مناسب بشكل خاص ان توجه الدعوة للصين"، بالنظر إلى أن الحكومة الصينية عاقبت سبعة برلمانيين ومُنع السفير الصيني من زيارة قصر وستمنستر، حيث مقر البرلمان.

غير ملائم



وقالت الرسالة الموجهة لوزير الخارجية: "آمل أن توافق على أنه سيكون من غير الملائم تمامًا أن يتمكن أي ممثل للحكومة الصينية من حضور مناسبة مهمة مثل الجنازة الرسمية لملكتنا الراحلة، وأنه يمكنك أن تقدم لنا تأكيدات بأن الدعوة ستلغى على الفور".



وكتبت المجموعة أيضًا إلى المتحدثين في مجلس اللوردات ومجلس العموم للحصول على تأكيدات بعدم السماح لأي ممثل للحكومة الصينية بالحضور إلى قصر وستمنستر ، قائلة إن هذا سيكون "غير مناسب تمامًا".

وكان الرئيس شي من بين زعماء العالم الذين أعربوا عن تعازيهم في وفاة الملكة، مشيرًا إلى أنها كانت أول ملك بريطاني يزور الصين.



وبحسب وسائل الإعلام الحكومية ، قال الرئيس الصيني إنه يعلق "أهمية كبيرة" على العلاقات بين البلدين وأنه "على استعداد للعمل مع الملك تشارلز الثالث لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية".

كما زار وانغ يوم الاثنين السفارة البريطانية في بكين ، للتوقيع على كتاب تعزية الملكة، والتقى مع سفيرة بريطانيا لدى الصين، كارولين ويلسون.

