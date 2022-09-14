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إيلاف من لندن: قال موقع Flightradar24 على الإنترنت إن الرحلة التي نقلت جثمان الملكة إليزابيث الثانية من إدنبرة إلى لندن كانت الأكثر تتبعًا في التاريخ.

وقال الموقع السويدي المتخصص، حسب ما نقلت عنه (بي بي سي) إن ما يقرب من ستة ملايين شخص حاولوا تتبع مسار الطائرة من إدنبرة إلى سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثولت خلال الدقيقة الأولى من تحليقها في الجو.

وتسببت حركة المرور الهائلة في حدوث اضطرابات في الموقع. وأضاف الموقع أن أكثر من 4.79 مليون شخص شاهدوا على موقعها وتطبيقها، وأن 296 ألفًا كانوا يشاهدون على بث على يوتيوب.

رحلة بيلوسي



وكان الرقم القياسي السابق لمتابعة الطيران، عندما تبعها 2.2 مليون شخص على Flightradar24 رحلة تقل السياسية الأميركية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى تايوان الشهر الماضي.

وكان جثمان الملكة نقل جواً على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز (غلوب ماستر سي -17) بعد أن رقد في سجي في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة.

واستخدمت الرحلة التي أقلت الجثمان الملكي علامة النداء "Kittyhawk" ، المستخدمة في أي رحلة عسكرية مع الملكة على متنها.



ورافقت الأميرة آن وزوجها السير تيموثي لورانس الجثمان، وقالت الأميرة إنها شعرت بأنها محظوظة لتمكنها من مشاركة الساعات الأخيرة من حياة "أمها العزيزة".

وأضافت: "لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أرافقها في رحلاتها الأخيرة".

وكانت رئيسة الوزراء ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس من بين أولئك الذين كانوا ينتظرون في سلاح الجو الملكي نورثولت للرحلة، التي هبطت قبل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.



وقال موقع Flightradar24 إنه اتخذ خطوات لجعل منصته مستقرة قدر الإمكان قبل إقلاع الطائرة التي اقلت الجثمان الملكي.

وكانت الرحلة إلى تايوان التي استقلتها بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، في أغسطس/ آب الاهتمام لأنها كانت أعلى مسؤول أميركي رفيع المستوى منذ 25 عامًا تزور تايوان ، التي تعتبرها الصين مقاطعة انفصالية.

خفض المرور



وأوضح Flightradar24، كيف أدت أرقام يوم الثلاثاء إلى تخفيض حركة المرور لمتابعة الموقع، فقال: "بناءً على تجربتنا الشهر الماضي مع رحلة بيلوسي، توقعنا تدفقًا كبيرًا من المستخدمين، لكن هذا الارتفاع الهائل والفوري في رحلة طائرة جثمان الملكة كان يتجاوز ما كنا نتوقعه".

وقال إن حوالي 600 ألف مستخدم تمكنوا من "متابعة الرحلة بنجاح قبل تدهور أداء الموقع".

وأضاف: "على الرغم من أن منصتنا عانت من مثل هذا العبء الثقيل، فإن الرحلة الأخيرة للملكة إليزابيث الثانية من إدنبرة إلى سلاح الجو الملكي نورثولت هي إلى حد بعيد الرحلة الأكثر تعقبًا على الإطلاق على Flightradar24 ومن المرجح أن تظل في القمة لفترة طويلة".

معلومات تتبع



يذكر أن Flightradar24 هو موقع خدمة سويدية قائمة على الإنترنت تعرض معلومات تتبع رحلات الطائرات في الوقت الفعلي على الخريطة. وهي تتضمن معلومات تتبع الرحلات والأصول والوجهات وأرقام الرحلات وأنواع الطائرات والمواقع والارتفاعات والعناوين والسرعات.

ويمكنه للموقع أيضًا عرض عمليات إعادة التشغيل بالفاصل الزمني للمسارات السابقة وبيانات الرحلة التاريخية حسب شركة الطيران أو الطائرة أو نوع الطائرة أو المنطقة أو المطار.

ويقوم الموقع يقوم بتجميع البيانات من مصادر متعددة، ولكن خارج الولايات المتحدة ، في الغالب يتم جمع المعلومات من قبل متطوعين مع مستقبلات ADS-B ومن مستقبلات ADS-B عبر الأقمار الاصطناعية.

