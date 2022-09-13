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إيلاف من بيروت: لم يحدث هذا الحدث من قبل، بهذا الحجم على الأقل. فإن عددًا لا يحصى من المعزين الذين يسعون إلى تقديم الاحترام لملكتهم، إلى جانب كبار الشخصيات الأجنبية، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، يبشر بخطر أمني غير مسبوق في لندن.

هل ستصبح لندن مكتظة جدًا ومعرضة جدًا للخطر؟ الأمر أكثر من مجرد مسألة لوجستية. السؤال الأهم، بحسب "دايلي تلغراف": كيف يمكن منع التهديدات، من دعاة الر فق بالحيوان إلى شيء أكثر شرا، من الزج بهذا الحدث الملكي في الفوضى؟ وهل ستعرقل الترتيبات الأمنية الضرورية الجهود الرامية لوداع الملكة؟

بعد كل شيء، الناشطون والإرهابيون مخربون انتهازيون. وبالنظر إلى أن العالم يركز على لندن، فما هو أفضل وقت للمتحاربين للتحرك؟ ردا على التهديدات، الحقيقية أو المتخيلة، تقف أكبر عملية أمنية في التاريخ البريطاني.

خطط أمنية مسبقة

ألدوورث هو منسق وطني سابق لمكافحة الإرهاب أشرف على عمليات الشرطة المسلحة خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012. نقلت عنه الصحيفة البريطاني قوله إن خططا أمنية وضعت قبل سنوات. وبحسبه، مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة حاليا 'كبير'، ما يفترض أن هجوماً 'محتمل الحصول'. سيتم تعيين قوائم الانتظار بحيث لا يمكن سحق الناس ولا يمكن دفع المركبات في اتجاههم.

أضاف ألدوورث: "نفكر دائما في المركبات والأسلحة البيضاء على أنها الأكثر احتمالا لأنها سهلة الاستخدام ولا تتطلب مهارة ولا تخطيطًا"، معتقدًا أن فرق الشرطة المتخصصة وضباط الاستخبارات ألغوا إجازتهم في إطار عملية أمنية معقدة مشتركة بين الوكالات الأمنية المختلفة.

وقال كين مارش، رئيس اتحاد شرطة العاصمة، إن الضباط في القوة مناوبون في ورديات من 12 ساعة، من دون أي تذمر.

حتى الآن، تم الترحيب بوجود الشرطة المرئي جدا. ويبدو أن الضباط يرغبون في الدردشة، حتى في نقاط اختناق الحشود. وسيتم نشر ما يصل إلى 10 آلاف ضابط في الأيام المقبلة. قال بوبي المتمركز في المركز التجاري الاثنين: "أقضي أجمل وقت في حياتي"، ساخرا من عدم وجود اضطرابات.

يعتقد أن ما يصل إلى 1500 جندي سيساعدون في السيطرة على الحشود، في حين أن الآلاف من المشرفين سيصطفون في مسارات المواكب.

بوتين يتمنى

وقال فيليب إنغرام، وهو ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية، للصحافة اللندنية إن "طبيعة الحدث، الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع قبل أيام وسيحضره كل زعماء العالم، تدق بوضوح جرس الإنذار". أضاف: "كم يتمنى فلاديمير بوتين أن يحصل خطأ ما في يوم الجنازة، تشفيًا من دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا".

وقال السير بول ستيفنسون، مفوض شرطة سابق، إن الشرطة ستواجه التحدي، "وسيتطلب الأمر موارد ضخمة لضمان مرور الحدث بشعور من الكرامة الهائلة من دون أي تدخل أمني على الإطلاق".

كان مشهد القناصة على أسطح المنازل في إدنبرة، عندما وصل نعش الملكة الأحد، نذيرا بالاحتمالات المقبلة. وهناك، وصف حراس الشرطة الذين كانوا يحيطون بقصر هوليرود هاوس وكاتدرائية سانت جايلز بأنهم 'حلقات من الفولاذ'. وذكرت الصحافة اللندنية أن جهازي MI5 و MI6، وهما فرعان أمنيان، سيعززان مراقبة الشبكات الإرهابية المحتملة وهجمات 'الذئاب المنفردة' المحتملة.

كم عدد الحضور؟ هذا هو السؤال. وكما قال مصدر أمني لصحيفة "تايمز": "لا توجد طريقة لمعرفة العدد الحقيقي".