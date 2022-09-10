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إيلاف من لندن: وافق عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث على يوم عطلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة تزامناً مع يوم جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وأكد الملك الجديد الأمر في احتفال في قصر سانت جميس حيث تم اعلانه ملكًا. لم يتم الإعلان عن موعد الجنازة الرسمية للملكة. لكن يوم العطلة الذي يحمل عادة اسم "عطلة البنوك" يكون عادة يوم الإثنين. ومن المحتمل أن يكون يوم الجنازة يوم الاثنين 19 سبتمبر الحالي.

وتوفيت الملكة ، أطول ملوك بريطانيا حكماً على الإطلاق، بسلام بعد ظهر يوم الخميس في منزلها في اسكتلندا في بالمورال.

وستمنستر ابي

ومن المتوقع أن تقام الجنازة الرسمية للملكة في أقل من أسبوعين في وستمنستر أبي ، مع التاريخ الدقيق الذي لم يؤكده قصر باكنغهام بعد.

ولم يكن هناك جنازة ملك في الدير منذ القرن الثامن عشر، على الرغم من أن جنازة والدة الملكة أقيمت هناك في عام 2002.

وكنيسة وستمنستر هي الكنيسة التاريخية التي يتوج فيها ملوك وملكات بريطانيا، بما في ذلك تتويج الملكة عام 1953، وحيث تزوجت الأمير فيليب عام 1947.

وستتم دعوة رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى أفراد العائلة الملكية لاستذكار حياة الملكة وخدمتها.

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر كبار السياسيين في المملكة المتحدة ورؤساء الوزراء السابقين الحفل الذي سيبث عبر التلفزيون.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أن فترة الحداد الوطني ستستمر حتى يوم الجنازة الرسمية.

ويشار إلى أنه لا يوجد التزام على المنظمين بإلغاء الأحداث المخطط لها، ولكن العديد من الأحداث التي كان من المقرر أن تحدث في أعقاب وفاة الملكة مباشرة تم إلغاؤها بالفعل أو تأجيلها لبضعة أيام.

تاجيل مباريات

وتم تأجيل مباريات كرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز أو الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية حتى يوم الثلاثاء ، في حين تم تأجيل جميع المباريات في الدوري الممتاز للسيدات وبطولة السيدات وكأس الاتحاد الإنكليزي للسيدات. كما تم إلغاء عدد من سباقات الخيل والجولف والملاكمة.

وتم إلغاء الإضرابات واسعة النطاق المخطط لها الأسبوع المقبل على الفور بعد وفاة الملكة، وقال اتحاد النقابات العمالية إنه سيؤجل مؤتمره السنوي في برايتون في نهاية هذا الأسبوع احتراماً.

وفي يوم الجنازة الرسمية ، تشير التوجيهات الحكومية إلى أن منظمي المباريات الرياضية أو الأحداث المخطط لها مسبقًا قد يرغبون في تعديل التوقيت لتجنب الاصطدام بالخدمة أو المواكب.

وقد تغلق بعض المتاجر والشركات أيضًا في يوم الجنازة ، حيث أعلنت محال هارودز بالفعل أنها تخطط للقيام بذلك.