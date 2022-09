في خطاب أمام مجلس العموم الجمعة، قال رئيس الحكومة البريطانية السابق بوريس جونسون إنه "أجهش بالبكاء" خلال مقابلة حول الملكة إليزابيت، فطلب من طاقم التصوير المغادرة.

إيلاف من بيروت: أشاد رئيس الوزراء السابق بالراحلة إليزابيت الثانية، وسرد ما وصفه بأنه "اعتراف شخصي". قال: "قبل أشهر، اشتضافتني بي بي سي للحديث عن جلالة الملكة، فجلسنا وبدأ التصوير. وطلبوا أن أتحدث عنها بصيغة الماضي، فاختنقت بالعبرات، ولم أستطع الاستمرار. أجهشت بالبكاء، لكن الحزن غمرني إلى درجة أنني اضطررت إلى مطالبتهم بالرحيل".

أضاف جونسون، الذي ذهب لرؤية الملكة في بالمورال وتقديم استقالته قبل ثلاثة أيام فقط: "أعلم أنه يوجد اليوم عدد لا يحصى من الأشخاص في هذا البلد وحول العالم، ممن مروا بنفس الدفق المفاجئ لمشاعر غير متوقعة".

كان جونسون يتحدث في مجلس نواب مكتظ الجمعة بصفته نائبا. وهو كان وصف الملكة الراحلة في بيان سابق بأنها "إليزابيت العظيمة، وأفضل الملوك في تاريخنا".

