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إيلاف من بيروت: ملابس ذات ألوان زاهية وقبعة متطابقة وزوج من القفازات: كان مظهر الملكة إليزابيث الثانية معروفًا على الفور وتميز بزي موحد يلائم مكانتها السامية.

خلال فترة حكمها، جربت الملكة كل ظلال الألوان، من الأصفر الكناري إلى الأخضر الليموني والفوشيا والأزرق الداكن. تم تطوير أسلوبها الفريد على مدى عقود بمساعدة خبراء ومصممين، بدءاً من نورمان هارتنيل، الذي ابتكر فستان زفافها عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947، بحسب ما تقول وكالة فرانس برس.

صورة من أرشيف الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وهي تشاهد عرضًا للقبعات أثناء تجولها في متجر فينويك في لندن

فستان ما بعد الحرب

صُنع الفستان بالساتان وزين بالكريستال وبـ 10000 حبة لؤلؤة، فكان مشهدًا رائعًا لبريطانيا الخارجة من حطام الحرب العالمية الثانية. صنع هارتنيل أيضًا الثوب الحريري الذي ارتدته الملكة لتتويجها في عام 1953. كان مطرزًا بالذهب والفضة والأخضر والوردي، مكتملًا بشعارات البلدان التي حكمتها. وقال المصمم لاحقًا إنه استوحى الإلهام من "السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وكل ما يمكن أن يطرز على فستان من المقرر أن يكون تاريخيًا".

كان هاردي إيميس الخياط الرسمي للملكة من عام 1955 إلى عام 1990. قال: "صنع الملابس للملكة ليس بالمهمة السهلة".

ابتكر آميس في البداية ملابس أنيقة لرحلاتها الخارجية، وكان وراء الزي الوردي المذهل الذي ارتدته في يوبيلها الفضي في عام 1977. في العقود الأخيرة، تعود إطلالاتها إلى أنجيلا كيلي التي انضمت، وهي ابنة عامل رصيف في ليفربول، إلى فريق مصممي أزياء الملكة في عام 1993 وأصبحت مساعدتها الشخصية وكبيرة مصممة ملابسها في عام 2002، إضافة إلى كونها صديقتها المقربة. قالت ذات مرة: "نحن امرأتان نموذجيتان، نناقش الملابس والمكياج والمجوهرات".

خلال الإغلاق العام الذي فرضته الجائحة، اضطرت كيلي لقص شعر الملكة وتصفيفه، كما ذكرت في سيرة ذاتية معتمدة رسميًا بعنوان "الجانب الآخر من العملة: الملكة، خزانة الملابس وخزانة الملابس".

التزام القواعد الملكية

كان تصميم ملابس الملكة إليزابيث يعني التزام قواعد اللباس الملكي. وقال كبير الخدم الملكي السابق غرانت هارولد لوكالة فرانس برس: "لا قوانين مكتوبة لكن هناك نوع من قواعد السلوك التقليدية القديمة، إضافة إلى البروتوكول". أضاف: "سترتدي دائما الجوارب الضيقة"، بلون اللحم، بينما سيكون طلاء أظافرها ورديًا باهتًا. ولن نرها أبدا ترتدي تنورة فوق الركبة".

أما الحلي، فكانت الملكة الراحلة تتزين ببروش أو بعقد من اللؤلؤ.

ملابس خاصة بالملكة الراحلة إليزابيت الثانية في معرض "موضة العهد: 90 عامًا من الأناقة"

كان هناك جانب عملي لقواعد ملابس الملكة، حتى لو بدا أنها تحافظ على التقاليد القديمة، وذلك من خلال اعتمار قبعة وارتداء قفازين في الأماكن العامة. وأشار هارولد أيضًا إلى أن القفازات تخدم غرضًا آخر - "عدم اصطياد أي فيروسات" - بالنظر إلى عشرات الأيدي التي كان عليها أن تصافحها.

قامت كيلي بخياطة طبقات إضافية من البطانات في فساتين الملكة المسائية للتخفيف من تأثير البلورات على ظهرها. ولارتدائها نهارًا، تم خياطة الأوزان الصغيرة في الهيملينز في حالة الطقس العاصف.

كانت السمة المميزة لأسلوبها هي ألوانها الجريئة التي كانت ترتديها من الرأس إلى أخمص القدمين. وقالت كارولين دي جويتو، التي نظمت معرض قصر باكنغهام في عام 2016 بعنوان "تشكيل عهد": "تشتهر الملكة بملابسها ذات الألوان الزاهية والجريئة، هكذا تسهل رؤيتها في المناسبات الهامة".

شكلت درعًا

بالنسبة إلى ميشيل كلابتون، مصممة الأزياء في المسلسل التلفزيوني الشهير "The Crown" على منصة نتفليكس، فملابسها "شكلت درعًا، زيًا موحدًا. اندهش الناس من السرعة التي يمكن أن تكون بها مع كلابها في الحديقة في دقيقة واحدة، ثم تغير ملابسها، وتظهر ببزة، وقبعة، وقفازات في اليوم التالي".

على الرغم من أن الملكة يجب أن تبقى محايدة سياسيًا، فقد استخدمت ملابسها لإيصال رسالة. على سبيل المثال، ربما تم ارتداء البرسيم الأيرلندي أو بروش أوراق القيقب الكندي في زيارة رسمية كوسيلة لتكريم مضيفيها. وغالبًا ما يحتوي المشهد على إيماءات خفية للألوان الوطنية، كما هو الحال في زيارتها التاريخية إلى أيرلندا في عام 2011، عندما وصلت مرادية الأخضر الزمردي. واشيع أنها استخدمت أيضًا حقيبة يد Launer مربعة بحزام قصير لإرسال إشارات سرية إلى موظفيها.

في عام 2018، جُردت شركة الملابس الداخلية الفاخرة Rigby & Peller من تفويضها الملكي بعد أن كشف مالكها السابق عن تفاصيل تجهيزات حمالة الصدر الملكية في مذكراته. وحضرت إليزابيث أسبوعها الأول للموضة في لندن في عام 2018، وهي جالسة بجانب آنا وينتور، محررة مجلة "فوغ" المخضرمة. ولمناسبة تقديم "جائزة إليزابيث الثانية للأزياء"، ارتدت الملكة فستانًا وسترة باللون الأزرق.