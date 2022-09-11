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سيسافر الملك تشارلز إلى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز قبل جنازة الملكة الرسمية يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري.

إيلاف من بيروت: وإذ تغادر الملكة إليزابيث الثانية بالمورال للمرة الأخيرة، كان الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام يستقبل الأمين العام للكومنولث والمفوضين الساميين للمناطق التي يحكمها الآن. وقال المتحدث باسمه إنه سيواصل أداء جميع "واجباته الضرورية للدولة"، لكن خلال الأيام المقبلة سينصب تركيزه الرئيسي على قيادة العائلة المالكة والأمة والكومنولث في حدادها على الملكة.

ستقام جنازة الملكة الرسمية في وستمنستر أبي في الساعة 11 صباحًا من يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري، وهو اليوم الذي أعلن الملك أنه سيكون عطلة رسمية.

هذا ما سيحصل في الأسبوع المقبل:

الاثنين 12 سبتمبر

يظهر الملك والملكة القرينة في قاعة وستمنستر حيث سيجتمع أعضاء مجلس العموم واللوردات للتعبير عن تعازيهم. بعد ذلك، سيسافر الزوجان الملكيان إلى إدنبرة، حيث سيزوران قصر هوليرود هاوس وسيتفقد الملك حرس الشرف. يلي ذلك حفل المفاتيح في الفناء الأمامي للقصر.

سينقل نعش الملكة من قصر هوليرود هاوس في الساعة 2.35 مساءً في موكب إلى كاتدرائية سانت جيلز، حيث سيتم نقله إلى الداخل في الساعة 2.55 مساءً. سيتبع الملك والملكة القرينة، مع أفراد من العائلة المالكة، الموكب سيرًا قبل حضور خدمة التأمل في حياة الملكة في الكاتدرائية في الساعة 3 مساءً. كما سيحضر رئيس الوزراء هذه المراسم. بعد ذلك سيعود الملك إلى هوليرود للقاء الوزير الأول في اسكتلندا، يليه لقاء مع رئيس البرلمان الاسكتلندي.

في الساعة 5.40 مساءً، سيحضر الملك والملكة القرينة البرلمان الاسكتلندي لتلقي التعزية.وسينضم إليهما أعضاء آخرون من العائلة المالكة، وسوف ينظمون وقفة حداد في الساعة 7.20 مساءً في كاتدرائية سانت جيلز ويقيمون في إدنبرة طوال الليل.

الثلاثاء 13 سبتمبر

يغادر الملك والملكة القرينة إلى بلفاست، إلى قلعة هيلزبورو، لمشاهدة معرض عن علاقة الملكة الراحلة بأيرلندا الشمالية. وسيلتقي الملك بوزيرة الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية وقادة الأحزاب. في الساعة 1.20 مساءً، سيتلقى رسالة تعزية من رئيس مجلس أيرلندا الشمالية.

بعد حفل استقبال قصير في هيلزبره، سيسافر الزوجان الملكيان إلى كاتدرائية القديسة آن لحضور مراسم التأمل، حيث سينضم إليهما رئيس الوزراء. قبل المراسم، سيلتقي الملك بقادة من جميع الأديان الرئيسية في أيرلندا الشمالية. ثم يغادر الملك والملكة القرينة بلفاست إلى لندن.

في الساعة 5 مساءً، يسافر نعش الملكة براً من كاتدرائية سانت جيلز في اسكتلندا إلى مطار إدنبرة، حيث سيتم نقله إلى لندن، ليغادر في الساعة 6 مساءً.

بعد الوصول إلى قاعدة نورثهولت في الساعة 6.55 مساءً، سيتم نقل النعش إلى قصر باكنغهام. سيشهد الملك والملكة القرينة وصوله في الساعة 8 مساءً مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

الأربعاء 14 سبتمبر

يشهد الأربعاء أول احتفال كبير في لندن حيث يتم نقل نعش الملكة على عربة مدافع من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر. وسيقود الملك موكبًا خلف نعش الملكة الراحلة. يغادر النعش قصر باكنغهام في الساعة 2.22 مساءً ويصل إلى قاعة وستمنستر في الساعة 3 مساءً. سيسافر الموكب عبر كوينز غاردنز، والمول، وحرس الحصان، وقوس هورس جاردز، وايتهول، وشارع البرلمان، وميدان البرلمان، ونيو بالاس يارد.

بعد مراسم قصيرة، سيسجى جثمان الملكة الراحلة أربعة أيام، تنتهي في صباح يوم الجنازة الرسمية. سيعود الملك والملكة القرينة إلى قصر باكنغهام.

متوقع أن يتقدم مئات الآلاف من الأشخاص بجوار النعش لتقديم احترامهم خلال الأيام الأربعة المقبلة. في مرحلة ما، متوقع أن يقف كبار أعضاء العائلة المالكة حراسًا حول النعش.

الخميس 15 سبتمبر

يستمر تسجية جثمان الملكة.

الجمعة 16 والسبت 17 سبتمبر

في يوم الجمعة 16 سبتمبر، سيقوم الملك والملكة بزيارة ويلز. يستمر تسجية جثمان الملكة حتى دفنها.

الأحد 18 سبتمبر

متوقع أن يبدأ رؤساء الدول وأفراد العائلات الملكية الأجنبية في الوصول إلى لندن لحضور الجنازة الرسمية.

الاثنين 19 سبتمبر

ستقام جنازة الملكة الرسمية في الساعة 11 صباحًا في وستمنستر أبي.

في الساعة 10.44 صباحًا، يُنقل نعش الملكة في موكب من قصر وستمنستر إلى وستمنستر أبي في وسط لندن. أفراد عائلتها سيسيرون وراءها. وستقف الأمة دقيقتي صمت.

بعد الجنازة، ينقل نعش الملكة في موكب من وستمنستر أبي إلى ويلينغتون آرك. ومن هناك ينقل إلى قلعة ويندسور. بمجرد الوصول إلى هناك، يدخل الموكب كنيسة القديس جورج، قلعة وندسور، عبر الممشى الطويل. بعد ذلك تتم مراسم الدفن في كنيسة القديس جورج.