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إيلاف من بيروت: في مايو 2012، قام باراك وميشيل أوباما بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة تضمنت ليلة في قصر باكنغهام ومأدبة عشاء رسمية على شرفهم حيث ألقى أوباما خطابًا قصيرًا وشرب نخبًا للملكة. مع ذلك، لاحظ الصحفيون شيئًا غير عادي في الرجل الذي يعد أحد أكثر السياسيين بلاغة في كل العصور: كان متوترًا.

يتذكر ماكس فوستر، المراسل الملكي لشبكة سي إن إن: "يمكنك أن ترى حقًا أنه بدا قلقًا بعض الشيء". ولكن إذا أظهر آل أوباما ترددًا أميركيًا مميزًا بشأن البروتوكول الملكي، فقد شاركا أيضًا نفس الشعور الأميركي النموذجي في الإعجاب الشديد بالملكة. وبحسب فوستر، أخبر أوباما السفير الأميركي في وقت لاحق أن زياراته لبريطانيا كانت من بين رحلاته المفضلة في الخارج.

مصدر للحكمة

كانت اللحظة الأكثر توضيحًا للتقارب بين الملكة وأوباما هي اللحظة التي جاءت في العام التالي بعد العشاء الرسمي عندما عاد رئيس الولايات المتحدة آنذاك والسيدة الأولى إلى قصر باكنغهام لحضور حفل استقبال لمجموعة العشرين. لدهشة الصحافة، وضعت ميشيل أوباما ذراعًا ودودة حول الملكة، التي ردت بالمثل بحرارة على الإيماءة. لاهثت صحيفة ديلي ميل ووصفت اللحظة بأنها "مثيرة جدًا".

قليلة هي البلدان المهووسة بالمشاهير مثل الولايات المتحدة، وأفراد العائلة المالكة هم مشاهير بالتأكيد، حيث لا يمكن الوصول إليهم وعلى عكس معظم المشاهير الآخرين، هم صامتون بشكل مثير للفضول. حتى أكثرهم غطرسة يأتون في حضورها. عندما قام الرئيس آنذاك دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بزيارتهما الرسمية في عام 2019، ربما لم يفهم ترامب البروتوكول الملكي، حيث كان يسير أحيانًا أمام الملكة خلال العرض العسكري.

في وقت لاحق، قال للصحفيين الأميركيين إن الملكة "لم تستمتع بهذا القدر من المتعة منذ 25 عامًا" كما كانت معه. وامتنع قصر باكنغهام عن التعليق. ربما كان السبب هو أن ترامب كان ممتعًا للغاية لدرجة أن القصر لم يسمح له بالبقاء هناك أثناء زيارته، على الرغم من أنه استضاف عائلة أوباما وبوش. كانت هذه علامة على مدى احترام ترامب الشديد الحساسية للملكة لدرجة أنه لم يأخذ هذا على أنه استخفاف.

رأى الأميركيون في الملكة مصدرًا صامتًا للحكمة. أدت الفوضى التي أحاطت بانتقال الأمير هاري ودوقة ساسكس إلى كاليفورنيا إلى رفع مستوى الملكة في أعين الكثيرين: أصبح هاري وميغان مادة لبرنامج في تلفزيون الواقعي، لكن الملكة أسطورة رائعة.

الأمراء ودوقة كامبريدج هم الأكثر شهرة بين أفراد العائلة المالكة: يبدون كأنهم من النوع الذي يشعر به المراهقون الأميركيون المتحمسون ويتم التعامل معهم وفقًا لذلك، ما يجذب المعجبين.

احترام كبير

على النقيض من ذلك، كانت الملكة تحظى باحترام كبير. كانت تحظى بشعبية منذ بداية حكمها – اختارتها "تايم" الأميركية "امرأة العام" في عام ، ونجت إلى حد كبير من الانتقادات التي تعرضت لها في المملكة المتحدة بعد وفاة ديانا. بدلاً من ذلك، كان ينظر إليها الجمهور الأميركي باستمرار على أنها مزيج من سيدة دولة نبيلة، وشخصية من قصة خيالية قديمة، وأم. حتى الفضيحة بشأن الأمير أندرو لم تلحق الضرر بصورتها في الخارج، ولم يشر أحد قط إلى أنها ربما كانت الملكة التي زُعم أنها أبدت تعليقات عنصرية لميغان. كانت التغطية الأميركية لليوبيل الماسي رائعة من حيث انتشارها ونبرتها الاحتفالية. قال فوستر: "كان الأميركيون يوقرون الملكة. مع ويليام وكيت يريدون معرفة المزيد عن حياتهم اليومية ولكن مع الملكة كانوا دائمًا مفتونين بها كأيقونة".

كان والدا الملكة، الملك جورج السادس والملكة إليزابيث، من وضع الأساس لعلاقة الجمهور الأميركي معها عندما قاما بأول زيارة إلى الولايات المتحدة في يونيو 1939 بدعوة من الرئيس روزفلت. كانت الزيارة بمثابة انقلاب ضخم - ومفاجئ إلى حد ما - في العلاقات العامة للقصر، وأدت إلى إذابة جليد العلاقات الأنجلو أميركية. كما رسخت في أذهان الأميركيين العائلة المالكة قوة ساحرة تتجاوز السياسة

قال فوستر: "أحب السياسيون التقاط صورهم مع الملكة، وكان الجمهور الأميركي يحب رؤيتها في الصور مع جميع الرؤساء. لقد تواصلت معهم. الشخص الوحيد الذي كان له مثل هذا الوجود الدولي هو نيلسون مانديلا".