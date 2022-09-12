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إيلاف من لندن: لن يرتدي الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث الزي الرسمي في المناسبات الاحتفالية خلال فترة الحداد على الملكة الراحلة، لكنه سيرتديه في ليلة يقظة الشموع فقط في قاعة وستمنستر.

وسيرتدي أفراد العائلة الملكية الزي العسكري في خمس مناسبات احتفالية، وهي خدمة الشكر في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، الموكب إلى قاعة وستمنستر وخدمة الصلاة والتأمل، وقفة اليقظة في قاعة وستمنستر، جنازة الدولة في وستمنستر أبي و خدمة الوداع الأخير للملكة الراحلة في دير سانت جورج تشابل وندسور.

تنحي عن مهمات

كان أندرو (62 عاما) الابن الثاني للملكة، تنحى عن الحياة العامة بعد الضجة حول صداقته مع الملياردير الأميركي المتحرش جنسيا جيفري إبستين، ودفع الملايين لتسوية قضية اعتداء جنسي مدني على امرأة ادعى أنه لم يقابلها قط.

وفي يناير 2022، قبل تسويته القانونية في القضية، جردته والدته الملكة من جميع أدواره العسكرية الفخرية، بما في ذلك رتبة العقيد في الحرس الملكي، وتخلّى عن تسمية "صاحب السمو الملكي".

وقالت المصادر إن دوق يورك كعضو غير عامل في العائلة الملكية، سيرتدي الزي الرسمي كعلامة خاصة على احترام الملكة في وقفة اليقظة الأخيرة في قاعة وستمنستر.