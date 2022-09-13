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إيلاف من لندن: حطّ جثمان ملكة بريطانيا الراحلة في قصر باكنغهام المقر الملكي الرسمي، بعد رحلة من إدنبرة، إلى قاعدة نورثولت الجوية، وسينتقل الأربعاء إلى وستمنستر.

وسيسجى جثمان الملكة في قاعة الدولة في وستمنسر وهي مقر البرلمان لمدة أربعة أيام، ومن المتوقع أن يمر مئات الآلاف من الأشخاص بجواره لتقديم احترامهم بإلقاء النظرة الأخيرة، وسط إجراءات أمنية ضخمة.

وعاد الملك تشارلز الثالث وكاميلا، الملكة القرينة إلى لندن، بعد زيارة أيرلندا الشمالية في وقت سابق كجزء من جولة في المملكة المتحدة، حيث كانا استقبلا من الحشود في قلعة هيلزبره ، والتقيا بالقادة السياسيين وحضروا قداسًا في كاتدرائية سانت آن في بلفاست.

وقال الملك الجديد إن الملكة لديها "مودة كبيرة" لأيرلندا الشمالية ، وأن عائلته شعرت بألمها.

ومن المتوقع أن يعرب عشرات الآلاف من الأشخاص عن احترامهم لأطول ملوك بريطانيا حكما بالذهاب لرؤية نعشها حيث يقع في ولاية وستمنستر هول في لندن.

رحلة لندن

ونقل الجثمان برفقة الأميرة آن ابنة الملكة الوحيدة، من إدنبرة إلى لندن جوا. بعد قضاء ليلة في قصر باكنغهام ، وسيغادر يوم الأربعاء متوجها إلى قاعة وستمنستر، على عربة مدفع تابعة لمدفعية الفرسان الملكية التابع للقوات الملكية المسلحة.

وسيسير خلف الجثمان الملك تشارلز الثالث وبعض أفراد العائلة المالكة - على الرغم من أنه لم يتم تأكيد أي منها بعد. وسيشمل الموكب أيضًا أعضاء من كتيبة الملكة الأولى ، وكتيبة حرس القنابل، والأعضاء المترجلين من الحرس الملكي.

وسيتم إطلاق طلقات المدفعية من حديقة هايد بارك كل دقيقة طوال مسار الموكب، والذي من المتوقع أن يصل إلى قاعة وستمنستر في الساعة 15:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وبعد وضع الجثمان في مكانه في قاعة وستمنستر ، ستقام خدمة قصيرة يحضرها الملك وأفراد العائلة المالكة.

قاعة الدولة

سيسجى الجثمان بعد ذلك في قاعة الدولة في وستمنستر حتى الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش يوم الجنازة الأخير يوم الاثنين ، والذي تم إعلانه عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وكانت الملكة الأم آخر فرد من العائلة الملكية يسجى في القاعة في عام 2002، عندما اصطف أكثر من 200000 شخص لمشاهدة نعشها.

وسيستقر الجثمان المغلق على منصة مرتفعة ، تُعرف باسم catafalque ، أسفل السقف الخشبي لقاعة القرن الحادي عشر في قصر وستمنستر الذي يعود إلى العصور الوسطى. سيتم حراسة كل ركن من أركان المنصة من قبل جنود من الوحدات التي تخدم الأسرة الملكية.

وسيُغطى الجثمان الملكي، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، بالعلم الملكي الخاص والتاج الإمبراطوري، والجرم السماوي والصولجان.

