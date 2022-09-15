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إيلاف من الرباط: توفي اليوم الخميس بالرباط، الفنان التشكيلي، الحسين الميلودي، عن سن يناهز 73 سنة، بعد معاناة مع المرض، حسب ما علم لدى أقربائه.

ويعد الميلودي، وهو من مواليد سنة 1949، من بين كبار الفنانين التشكيليين المغاربة من جيل أحمد الشرقاوي ومحمد المليحي وفريد بلكاهية والجيلالي الغرباوي. وشارك الراحل بأعماله في العديد من المعارض الوطنية والدولية المرموقة سواء في المغرب أو في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الملك محمد السادس قد وشح الميلودي بوسام الكفاءة الفكرية سنة 2004.





