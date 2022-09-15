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موسكو: ندّدت موسكو الخميس بسلوك "غير أخلاقي" و"تجديفي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن الإثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات" مع بلدنا سلوكا "غير أخلاقي".

وأضافت زاخاروفا إنه سلوك "تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية".

وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بما اعتبرته استخدام المملكة المتحدة الهجوم الروسي على أوكرانيا "ذريعة" لعدم توجيه الدعوة إلى مسؤولين روس لحضور جنازة الملكة الراحلة التي ستقام في لندن في 19 أيلول/سبتمبر.

وفي مؤشر يدل على نبذ الغرب لها، لم تُدع لا روسيا ولا حليفتها بيلاروس ولا بورما ولا كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما.

النازيون

وقالت زاخاروفا "النخب البريطانية تقف بجانب النازيين"، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدّمه لندن لكييف عسكريا وماليا لمواجهة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وجنازة إليزابيث الثانية التي ستقام في كنيسة دير وستمينستر الأسبوع المقبل هي حدث دبلوماسي بارز من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من مئة ملك وقادة دول وشخصيات.

وسيعكس غياب روسيا مدى توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ولندن المتدهورة منذ سنوات، منذ تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في العام 2018 وصولا إلى النزاع في أوكرانيا.