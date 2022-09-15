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إيلاف من لندن: تم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول جنازة الملكة يوم الاثنين ، وأكدت مصار القصر الملكي إن جثمانها سيدفن مع جثمان زوجها الراحل دوق إدنبرة.

وقالت المصادر إن دفن الملكة مع زوجها الراحل، سيتم خلال قداس خاص الساعة 7:30 دقيقة مساء الإثنين المقبل، في دير الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس.

وتتبع عملية الدفن، جنازة الملكة الراحلة الرسمية في وستمنستر أبي، والتي تبدأ في الساعة 11 صباحًا يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.

إضافات الملكة



وعلى صلة، قال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث الثانية قامت بإضافات شخصية لخطط يوم جنازتها. ومن بين اللمسات التي طلبتها الملكة عزف رثاء من موسيقة البوق خلال تشييع جثمانها.

ومن المتوقع أن يعكس ترتيب الخدمة الجنائزية في كنيسة وستمنستر آبي، مع اختيارها للموسيقى والقراءات ، المزيد من الخيارات الشخصية للملكة في الجنازة.



ويقول مساعدو القصر إن الملكة قد استشيرت بشأن جميع الترتيبات

ومن المرجح أن تكون الجنازة الرسمية في وستمنستر أبي يوم الاثنين واحدة من أكبر الأحداث الاحتفالية الفردية التي تقام في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيقام صمت وطني لمدة دقيقتين مع اقتراب انتهاء الخدمة قبل منتصف نهار يوم الاثنين بقليل.