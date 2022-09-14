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إيلاف من لندن: قالت مصادر إنه لم تتم دعوة أي ممثلين من سوريا أو فنزويلا أو أفغانستان لحضور جنازة الملكة يوم الاثنين المقبل. وسيحضر الجنازة حوالي 500 شخصية بارزة من جميع أنحاء العالم.

وأفادت مصادر حكومية بريطانية بأن سفراء كوريا الشمالية ونيكاراغوا تلقوا دعوة رسمية، وفقًا لمصدر ، وفي وقت سابق من الأسبوع ، تم الكشف عن أن إيران لن يتم تمثيلها إلا على مستوى السفراء.

ويُعتقد أنه لم يتم توجيه الدعوات إلى روسيا أو بيلاروسيا بسبب دورهما في غزو أوكرانيا. ودعمت بيلاروسيا الغزو وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا.

ميانمار ورئيس البرازيل

وواجهت ميانمار عقوباتها الغربية الخاصة بعد أن أطاح انقلاب بحكومة أونج سان سو كي المدنية في فبراير من العام الماضي. كما حافظت على علاقات ودية مع روسيا ، وزار زعيم الجنرالات الحاكمين في ميانمار موسكو في مناسبات عديدة منذ اندلاع الحرب.

بالنسبة إلى معظم البلدان ، تمتد الدعوة إلى رئيس الدولة بالإضافة إلى ضيف آخر.

ومن بين الذين تمت دعوتهم إلى الجنازة زعيم اليمين المتطرف في البرازيل جاير بولسونارو. ويعتبر الرئيس منبوذًا دوليًا نظرًا لدوره في إزالة غابات الأمازون على نطاق واسع ، والتي وُصفت بأنها "كارثة" على البيئة.

يقول المعلقون إنه حريص على استخدام وجوده في الجنازة كوسيلة لتعزيز صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل، والتي من المتوقع أن يخسرها أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.