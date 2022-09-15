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فيينا: تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارا دعا فيه روسيا الى سحب قواتها من محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تتعرض لقصف منتظم، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة في الرابع من آذار/مارس، بعيد بدء غزوها لأوكرانيا.

والقرار الذي طرحته بولندا وكندا وافقت عليه 26 من الدول الاعضاء ال35، وصوتت روسيا والصين ضده، وفق ما قال دبلوماسي اتصلت به فرانس برس.

وامتنعت سبع دول عن التصويت هي جنوب أفريقيا وبوروندي ومصر والهند وباكستان والسنغال وفيتنام.

وعلق وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو عبر فيسبوك "أرحب بهذا القرار"، داعيا الدول التي امتنعت عن التصويت الى تغيير موقفها حيال "الدولة الإرهابية" الروسية. واضاف "فلنوقف روسيا الآن قبل أن يحتذي بها طرف آخر".

ورأى السفير الاسترالي ريتشارد سادلير عبر تويتر أن "مجلس الحكام وجه رسالة شديدة الى روسيا مطالبا إياها بان توقف فورا كل الاعمال التي تهدد الامن النووي وتعيد محطة زابوريجيا وأي اراض اوكرانية أخرى الى كييف".

الى ذلك، يدعم القرار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت مشاورات مع أوكرانيا وروسيا لاقامة منطقة آمنة في محيط المحطة.

وكان مجلس الحكام تبنى قرارا أول بداية آذار/مارس حذر فيه من "خطر وقوع حادث نووي يعرض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر".

وتقع محطة زابوريجيا، الاكبر في اوروبا، في جنوب اوكرانيا، وتعرضت مرارا للقصف في الاسابيع الاخيرة. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عنه.

وبعد سلسلة حوادث وتوقف ستة مفاعلات عن العمل، تحسن الوضع في شكل طفيف في الأيام الاخيرة مع إصلاح المهندسين الاوكرانيين ثلاثة خطوط احتياط كهربائية كانت اصيبت بأضرار، وفق ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لها خبيران في المكان.