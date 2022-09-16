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إيلاف من لندن: بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، انتقلت الثروات إلى تسلسل الخلافة في العرش سواء بسواء مع الألقاب.

وجعل رحيل الملكة، ابنها الأكبر ريتشارد رجلاً ثريًا للغاية وكذلك ملكًا، بينما حصل وريثه الأمير وليام على دخل مضمون يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا بالإضافة إلى لقب أمير ويلز.

وقال تقرير إنه يتم تمويل العائلة الملكية في بريطانيا من خلال مجموعة متنوعة من الأصول ذات الجذور في العصور الوسطى، والتي تم تنقيحها بمرور الوقت في صفقات مع البرلمان ، وكان آخرها في عام 2012.

وأضاف تقرير "سكاي نيوز" إنه بعد التفاوض من قبل وزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن، ضمنت تدفقات الإيرادات للملك ووريثهم والأسرة الأوسع، بينما تركت مسألة الضرائب طوعية إلى حد كبير.

ويعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الملك هو المنحة السيادية، التي تُحسب على أنها 25٪ من أرباح شركة التاج العقارية، وهي محفظة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني من العقارات التجارية والسكنية والأراضي الزراعية والبحرية التي يملكها التاج، وليس الملك بشكل فردي.

وكانت قيمة المحفظة في 2021-22 نحو 86.3 مليون جنيه إسترليني ، منها 52 مليون جنيه إسترليني غطت السفر الرسمي، وتكلفة توظيف ما يقرب من 500 فرد في محيط العائلة الملكية، وصيانة القصور الملكية المحتلة وهي قصر باكنغهام وقلعة وندسور وكلارنس هاوس وقصر سانت جيمس وقصر كنسينغتون ومارلبورو هاوس ميوز وهامبتون كورت ميوز.

وتم تخصيص المبلغ المتبقي البالغ 34 مليون جنيه إسترليني "لإعادة الخدمة" المستمرة لقصر باكنغهام. كما تمت زيادة المنحة السيادية من 15٪ من الإيرادات إلى 25٪ في 2018 لتغطية التكلفة الإجمالية البالغة 369 مليون جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الملك، لا يمكن أن تنخفض قيمة المنحة السيادية حتى إذا انخفضت الإيرادات، على الرغم من أن ذلك قد يكون غير مرجح نظرًا لملكيتها لمعظم قاع البحر في المملكة المتحدة، والتي تكمن فيها التراخيص المربحة للغاية لتوربينات الرياح البحرية التي سيتم منحها في المستقبل سنوات.

لا ضريبة على الميراث

وسيحصل الملك تشارلز الثالث أيضًا على دخل من المحفظة الخاصة، التي تتكون أساسًا من صافي إيرادات دوقية لانكستر، وهي محفظة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني من الأراضي والممتلكات بقيمة 22.3 مليون جنيه إسترليني في 2020-21.

وكانت الملكة استخدمت هذا لتغطية تكلفة النفقات التي يتكبدها أفراد العائلة الملكية الآخرون بما في ذلك أشقاء الملك الأمير أندرو والأميرة آن والأمير إدوارد، ولكن ليس وريثه.

وتمتعت الملكة أيضًا بثروة خاصة تقدر بأكثر من 350 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك ملكية بالمورال وساندرينغهام. وإذا انتقل الجزء الأكبر من ثروتها، كما يُفترض، إلى الملك تشارلز، فلن يضطر بشكل فريد إلى دفع ضريبة الميراث على ثروته الجديدة.

يذكر أن الهدايا من ملك إلى ملك في بريطانيا معفاة من رسوم الوفاة، على الرغم من أن الوصايا لأبناء الملكة الآخرين، أو أي أفراد أو كيانات أخرى، ستكون خاضعة للضريبة.

مع ذلك، لا يُعرف المزيد من التفاصيل أبدًا، لأن إرادة الملك تظل مختومة، الإرادة الوحيدة في المملكة التي لا يتعين عليها تمرير وصية الوصية. ولا تخضع المنحة السيادية للضريبة، ولكن منذ عام 1993 دفعت الملكة طواعية ضريبة الدخل على عائدات دوقية لانكستر غير المستخدمة للأغراض الرسمية، وحتى الآن، لم يؤكد الملك تشارلز بعد أنه سيفعل الشيء نفسه.

وباعتباره وريث العرش ، سيستفيد الأمير ويليام وزوجته وأطفاله الآن من دوقية كورنوال، وهي محفظة بقيمة مليار جنيه إسترليني من الأراضي الزراعية والممتلكات والاستثمارات التي تشمل ملعب الكريكيت البيضاوي وجزر سيلي.

ضريبة الدخل الطوعية

دفعت المحفظة الخاصة للملك الآن 23 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية، وهي أرباح معفاة من ضريبة الشركات والأرباح الرأسمالية ، وتخضع فقط لضريبة الدخل الطوعية على صافي الفائض بعد خصومات غير محددة.

ويشار هنا، إلى أنه بعد ان قرر دوق ودوقة ساسكس الامير هاري زوجته التخلي عن دورهما الملكي، فإنهما يعتمدان على مقايضة مواهبهم وألقابهم المتبقية، بدخل من صفقات إعلامية مختلفة بما في ذلك عقد كتاب بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

الأمن الملكي

ويشار إلى أنه لا تغطي أي من مصادر الدخل هذه تكلفة الأمن الملكي، التي تقدر على نطاق واسع بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني سنويًا والتي يتحملها دافع الضرائب، أو تكلفة الزيارات الملكية التي غالبًا ما تمولها السلطات المحلية.

كما أن العائلة الملكية لا تدفع ثمن احتفالاتها الخاصة، وقد خصصت وزارة الخزانة مبلغًا إضافيًا قدره 28 مليون جنيه إسترليني لتمويل اليوبيل البلاتيني الأخير، والذي تم إنفاق معظمه على أربعة أيام من الاحتفال الملكي في وسط لندن.

وحتى مع وجود فاتورة سنوية محافظة تبلغ 250 مليون جنيه إسترليني ، يجادل المدافعون عن النظام الملكي بأنهم يدفعون أكثر من طريقهم.

السياحة

يُشار إلى السياحة بشكل روتيني على أنها أكبر فائدة للعائلة الملكية، ومع ذلك ، بلغت عائدات القصور الملكية الخمسة المفتوحة للجمهور 9.4 مليون جنيه إسترليني فقط في العام الماضي، وتجاوزت 20 مليون جنيه إسترليني فقط قبل وباء كورونا ، ولا يوجد أي منها ضمن أفضل 20 منطقة جذب شهيرة في العالم. بريطانيا. مع 1.5 مليون زائر، احتلت قلعة وندسور المرتبة 23 فقط ، خلف حديقة الحيوانات في تشيستر وستونهنج وتيت مودرن.

وفي الأخير، يبدو ان قصور المملكة المتحدة ضعيفة الأداء مقارنة بجاذبية قصر فرساي، قصر الملكية الفرنسية القديمة، والذي يجذب ما يقرب من 10 ملايين زائر سنويًا.