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لندن: أعلنت شرطة لندن "سكوتلاند يارد" بأنه تم توجيه اتهامات رسمية لشخص بمحاولة القتل السبت بعد عملية طعن استهدفت شرطيين في وسط العاصمة البريطانية.

ووُجّهت اتهامات لمحمد رحمن (24 عاماً) من غرب لندن بمحاولة قتل شرطي والتسبب عمدًا بأضرار جسدية خطيرة لشرطية بعد عملية الطعن التي وقعت الجمعة في ليستر سكوير، وفق ما أعلنت الشرطة.

كما اتُّهم رحمن بتنفيذ هجوم وبتهمتين تتعلقان بتهديد شخص في مكان عام باستخدام سلاح أبيض، وهي جميعها تهم مرتبطة بثلاث عناصر شرطة آخرين.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة في جنوب غرب لندن الاثنين.

وذكرت الشرطة الجمعة بأنه لا يتم التعامل مع عمليات الطعن على أنها مرتبطة بالإرهاب.

وتنشر شرطة لندن أكبر عدد من العناصر في تاريخها استعداداً لجنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة الاثنين والتي سيحضرها قادة العالم.