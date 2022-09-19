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ايلاف من لندن: دعا الكاظمي الاثنين القوى السياسية في العراق الى الهدوء والصبر واتباع لغة الحوار والعقل والتسلح بإرادة صلبة لتجاوز الازمة السياسية الحالية.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى مغادرته بغداد متوجها الى نيويورك على رأس وفد لتمثيل العراق في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 77 مخاطبا القوى السياسية "اغادر الآن إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق" منوها بالقول "لقد عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات".

واضاف الكاظمي في بيان حصلت "ايلاف" على نصه "إن تجربة حكومتنا أكّدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دوراً مهماً بتثبيت الاستقرار في المنطقةروأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات".ابواب

ابواب الحلول مفتوحة

وقال الكاظمي "هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع".

ودعا القوى الوطنية والسياسية إلى التحلّي بالهدوء والصبر والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية؛ لنعبر ببلدنا من هذه المرحلة إلى بر الأمان في هذه اللحظة التأريخية، عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلولٍ تنهي هذه الأزمة الراهنة".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم سيكون على رأسهم الرئيس الأميركي جو بادين.

ومن المنتظر ان يناقش الكاظمي مع محاوريه من القادة في نيويورك التطورات السياسية في بلاده والحرب على الإرهاب وبحث ملفات اقتصادية وسياسية ومواجهة الارهاب ودور العراق الاقليمي في تهدئة الاوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة وساطة العراق بين السعودية وإيران وسعي الكاظمي إلى تكرار الوساطة ذاتها بين إيران ودول عربية أخرى في المنطقة.

واكد ناظم إن مشاركة الكاظمي في هذا المحفل الدولي ستكون لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً وتعزز من مكانة العراق دولياً خاصة وان الحكومة العراقية قد نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك أزمات في المنطقة معتبرا ان الزيارة تشكل تتويجاً للجهد الدبلوماسي للحكومة.

وهذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها الكاظمي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو حزيران عام 2020 .



وزير الخارجية العراقي في نيويورك

من جهته وصل وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين إلى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تابعته "ايلاف" إن "الوزير سيحضر أعمال الدورة الـ 77 للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتحِدة وتمثيل العراق في عدد من اللقاءات التي ستـُعقـَد على هامش الاجتماعات المقررة".

وأضاف أن الوزير سيلتقي بعددٍ من وزراء الخارجيَّة ومسؤولي عدد من بلدان العالم لبحث العلاقات الثنائيّة وتعزيزها وحشد الجُهُود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة والتأكيد على سياسة العراق الخارجيَّة ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة".

يشار الى ان الكاظمي كان قد زار واشنطن في تموز يوليو 2021 حيث عقد مع بايدن جولة من الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين والتي انتهت بإعلان انسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق مع نهاية العام الماضي.

ويعيش العراق منذ 11 شهرا شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول أكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس لحكومة جديدة ثم تصاعدت الخلافات لتتفجرعنفا نهاية الشهر الماضي في مواجهات مسلحة شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد بين انصار التيار الصدري ومؤيدي القوى السياسية الموالية لايران اسفرت عن سقوط 30 قتيلا غالبيتهم من التيار الصدري.