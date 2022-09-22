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اعلنت السلطات العراقية الخميس بدء التحقيق في مقتل فتاة باطلاق رصاص من معسكر أميركي للتدريب قرب بغداد، وسط مطالبة برلمانية بتقديم احتجاج رسمي لدى واشنطن.

ايلاف من لندن : قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية إنّ قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقاً في حادثة وفاة فتاة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة. واشارت الخلية الى أنّ زينب عصام ماجد (15 عاما) أصيبت بإطلاق نار عشوائي، موضحة ان الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير التحقيق في مقتلها ستعلن للرأي العام أسبابه وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث.

من جهتها قالت مصادر عراقية ان الفتاة قتلت خلال تدريب أميركي للقوات العراقية على الرمي بالذخيرة الحية فيما تداول ناشطون صورة الفتاة وقالوا إنها قتلت برصاص القوات الأميركية في أثناء عملها مع والدها في حقلهم في قرية البو علوان في منطقة أبو غريب.

مؤشر خطير.. واحتجاج رسمي

دعا النائب احمد طه الربيعي اليوم الحكومة لاستدعاء السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسكي وتسليمها مذكرة إحتجاج لمقتل الفتاة زينب قبل ثلاثة أيام.

وقال الربيعي في تغريدة على "تويتر" انه "برغم مرور أيام على حادث قتل زينب عصام برصاص القوات الاميركية المتواجدة في قاعدة فكتوريا شمال غرب بغداد إلا ان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدر أي اعتذار رسمي عن هذا الفعل غير المبرر والذي حصل نتيجة استخدام الرصاص الحي للتدريب وسط المدنيين والمناطق السكنية الآمنة".

وأعتبر النائب هذا الحادث مؤشرا خطيرا على "الإستخفاف بالدم العراقي وعدم احترام سيادة البلد".. مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في الحادث".

تحذير

اما النائب محمود حسين القيسي فقد حذر من أن "حادثة مقتل زينب جرس إنذار للمخاطر التي يمكن أن يسببها انعدام الضبط في المعسكرات التي تقع داخل المدن وحولها على حياة المدنيين الآمنين".

ودعا في تدوينة على حسابه بفيسبوك "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى التدخل العاجل والاطلاع على الحيثيات وتقديم المقصرين والمتسببين إلى العدالة".

وكادت الحادثة ان تركن على طاولة النسيـان مع انتهاء مجلس العزاء لذوي الفقيدة في محل سكناها قرب مطار بغداد الدولي لكن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تداركت الامر حيث انبرى عشرات المدونين والناشطيـن لاطلاق دعوات شعبية للتقصي عن الحادثة الاليمة والقصاص من مرتكبيها امام القضاء فيما اوضح والد الضحية في تصريح للوكالة الوطنية العراقية "نينا" تابعته "ايلاف تفاصيل الحادث.

#أمريكا_قتلت_زينب

كما اطلقت منتديات ومواقع الكترونية مؤثرة حملة شعبية مؤطرة بوسم هاشتاك #زينب_عصام ، للقصاص من الجناة ومقاضاتهم وفق القانون والقضاء العراقي ، فيما حذرت مراكز حقوقيـة من تكرار استهداف ضحايا الرصاص العشوائي دون رادع حكومي فاعل يضع حدا لتهديد حياة المواطنين العزل وعوائلهم الامنة في ديارهم .

كما تصدر هاشتاغ #امريكا_قتلت_زينب الترند العراقي في منصة تويتر بعد ساعات من استشهاد الفتاة العراقية برصاص ميدان الرمي الأميركي في ابو غريب.

رصاص للقوات الاميركية خلال تدريب عسكري

ويعود أصل الحادثـة الى ان المغدورة زينب ذات الخمسة عشر ربيعًا وهي من سكنة قرية البو علوان في قضاء ابو غريب انت تعمل في مزرعة عائلتها لتجمع حين اصيبت برصاصة اخترقت جسدها النحيل .

وأفصح والد زينب عن جانب من تفاصيل مصرع ابنته مؤكدا أنها "اصيبت مع اول اطلاقة حين كانت القوات الاميركية تجري تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية ".. مشيرا الى وجود 7 حالات لاصابات مسجلة رسميا قبل مصرع ابنته فضلا عن عشرات الاصابات الاخرى المتفاوتة التي لم توثق قانونيا .

اضاف ماجد ان "جد زينب لقي حتفه هو الآخر قبل سنوات بعد اصابته برصاصة طائشة كان مصدرها القاعدة الاميركية قرب مطار بغداد ".

من جانبهم أكد مواطنون من المنطقة تقديم الاهالي عدة شكاوى الى القيادات الامنية بسبب حوادث اصابات اخرى وقعت قبل حادثة مصرع زينب لكن دون استجابة .. موضحين ان بعض سكان المنطقة يفضلون عدم الخروج الى مزارعهم قبل الساعة العاشرة صباحًا خشية ان يسقطوا ضحايا الرصاص الاميركي الطائش.