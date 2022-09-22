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طهران: قُتل 17 شخصًا في ايران منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب "ارتدائها لباسا غير محتشم"، وفق ما قاله التلفزيون الرسمي الخميس.

وأعلنت القناة أن "17 شخصًا من بينهم متظاهرين وشرطيين لقوا حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة".

وكانت حصيلة رسمية سابقة قد أشارت إلى مقتل سبعة متظاهرين وأربعة عناصر أمن.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل ثلاثة شرطيين طعناً أو بإطلاق نار الأربعاء في كل من تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط) بعد أن "تم استدعاؤهم لمواجهة المشاغبين"، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز (وسط).

ونفت السلطات الايرانية أن تكون لقوات الأمن أي علاقة في مقتل المحتجين.