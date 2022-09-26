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موسكو: أعلن الكرملين الاثنين استعداده لتطوير علاقات "بنّاءة" مع روما بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات في ايطاليا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن فوز ميلوني، "نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطّي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا (...) وتُبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا".