قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بيروت: أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الثلاثاء أن الفاتيكان قرر عزل كاهن لبناني مسن كان قد دين سابقا في فرنسا بتهم اعتداء جنسي.

وقال المجلس في بيان إنه تبلغ بقرار الفاتيكان إعادة الخوراسقف منصور لبكي الى "الحالة العلمانية" و"تجريده من درجة الكهنوت".

وأضاف البيان "نحن نصلي بخاصة لأجل ضحايا الاعتداءات الجنسية".

وعام 2021 قضت محكمة فرنسية بسجن لبكي مدة 15 عاما بعد إدانته غيابيا بتهمة الاعتداء جنسيا على فتيات قاصرات في دار افتتحه وأداره لإيواء الأيتام اللبنانيين في منطقة النورماندي بشمال فرنسا بين عامي 1991 و1998.

ويعيش لبكي البالغ 82 عاما في لبنان، وقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه في نيسان/أبريل 2016 لكن السلطات اللبنانية لم تقم بأي تحرك.

ونفى لبكي مرارا الاتهامات التي وجهت اليه.

ورحبت "المفكرة القانونية" وهي منظمة حقوقية لبنانية غير حكومية بالقرار وطالبت بمقاربته "كبادرة لوضع حد لنظام الإفلات من العقاب لرجال الدين كما لمجمل أصحاب النفوذ والمقامات ولإنصاف ضحاياهم وتمكينهم من العدالة".