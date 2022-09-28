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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح الأربعاء، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "عبد فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة، هم شهداء العدوان الإسرائيلي" في جنين. وأعلن الجيش أن جنوده قتلوا بالرصاص "اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة".