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واشنطن: وافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار، وذلك خلال تبنيه تمديدا للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى كانون الاول/ديسمبر المقبل.

ووافق أعضاء المجلس الديموقراطيون والجمهوريون على النص بعد الظهر، علما أنه يتضمن جانبا عسكريا يعني كييف، في وقت يستعد الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية رسميا الجمعة.

مكافأة

وفي هذا السياق، رصدت الولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار لتدريب وتجهيز ومكافأة القوات الأوكرانية.

وتشمل المساعدة أيضا أكثر من 4,5 مليارات دولار لضمان "استمرار الحكومة" الأوكرانية وتلبية الحاجات الاقتصادية لكييف.

كذلك، ستخصص مليارات عدة للجيش الأميركي الذي سيستخدمها لتمويل نشر قوات في البلدان المجاورة لأوكرانيا وتأمين مخزون من الأسلحة.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس "بعد سبعة أشهر من بدء النزاع، من الواضح أن المساعدة الأميركية ساعدت الشعب الأوكراني إلى حد بعيد في مقاومة عدوان (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وتدارك "لكن المعركة أبعد من ان تنتهي الآن، وعلينا الاستمرار في مساعدة الشعب الأوكراني الشجاع".

ومع هذه المساعدة الجديدة، ترتفع إلى أكثر من 65 مليار دولار قيمة المساعدة الاجمالية التي قدمتها واشنطن الى كييف منذ بداية العام. ويبقى أن يصوت مجلس النواب على المساعدة المذكورة قبل ان يصادق عليها الرئيس جو بايدن.