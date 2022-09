واغادوغو: سمعت طلقات نارية فجر الجمعة في واغادوغو في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة خلال انقلاب في كانون الثاني/يناير الماضي، كما افاد شهود وكالة فرانس برس.

وقال أحدهم وهو يقيم قرب مقر الرئاسة "لقد سمعت دوي نيران قوية حوالى الساعة 4,30 بالتوقيت المحلي وغرينيتش، وقامت آليات عسكرية بسد الطرقات في محيط منزلي".

وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان عدة محاور طرقات في عاصمة بوركينا فاسو كانت مغلقة صباح الجمعة من قبل عسكريين.

#BurkinaFaso A crowd of people had gathered at the military base in the capital #Ouagadougou to support the coup attempt pic.twitter.com/OYlq6jSPTF