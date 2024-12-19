إيلاف من لندن: الآن بعد رحيل بشار الأسد، هناك الكثير مما يمكن رؤيته وتصويره في سوريا والذي كان من المستحيل توثيقه من قبل.

على سبيل المثال، كان مدى تورط النظام في تجارة الكبتاغون، وهو عقار أمفيتاميني سريع المفعول انتشر خارج سوريا وعبر الشرق الأوسط، معروفًا على نطاق واسع ولكن من المستحيل تصويره، باستثناء المخابئ التي تم اكتشافها في الجمارك أو انتشاره في مشهد الحفلات الخليجية.

الآن استولى الحرس الجديد في سوريا، هيئة تحرير الشام، على الفيلات والمصانع التي كانت مملوكة لأمراء المخدرات في البلاد وهم أكثر من سعداء بإظهار الصحفيين كيف تم إنتاج الكبتاجون ومن قبل من.

رائحة نفاذة

نزور موقعين، أحدهما فيلا خاصة بالقرب من الحدود اللبنانية والآخر مصنع للكبتاجون في ضاحية خارج دمشق. ما يضربك أولاً هو الرائحة. إنها نفاذة ومعدنية وتلتصق في أنفك.

يقول الحراس في الفيلا، التي تبدو وكأنها مسرح تم إعداده لمسلسل Breaking Bad، إنها تسبب لهم الصداع. لقد أحرقوا مخزون حبوب الكبتاغون الذي اكتشفوه لكنهم احتفظوا بالمواد الخام - براميل الكافيين، وأكياس مكدسة مما يشبه الطحين قليلاً، والكحول. يقولون إنهم نصحوا بأنه قد يكون مفيدًا للأدوية.

"في إدلب، كما تعلمون، كنا منفصلين"، كما يقول أبو بكر، وهو جندي من هيئة تحرير الشام يسعد بإرشادي في المكان. "كل من يشارك في مثل هذه الأنشطة سيتم طرده من المدينة. لكن بالطبع كنا نعرف ما كان يحدث في بقية سوريا ومع النظام. كان النظام مفلسًا. كان الاقتصاد ميتًا. "لذا فقد مولوا أنفسهم بأموال المخدرات".

الفرقة الرابعة

كانت الفيلات في هذا الحي مملوكة لضباط من الفرقة المدرعة الرابعة في سوريا والتي كان يديرها شقيق الأسد المعروف بوحشيته، ماهر. كانت الفيلا التي نحن فيها مملوكة لرجل يطلق عليه حراس هيئة تحرير الشام العقيد باسم.

يقول أبو بلال، وهو مزارع يعيش في الجوار: "كان باسم الرجل الكبير هنا في هذه المنطقة وكان يبث الخوف في كل من يعيش هنا، وكان كل شيء محظورًا".

ويتابع أنه أُمر بمغادرة منزله عندما بدأ بناء الفيلا ولم يجرؤ على العودة إلا عندما سقط النظام.

ويقول: "لقد صدمت بصراحة عندما علمت بالمخدرات هنا، وعن هذه العمليات المخيفة التي كانت تدمر البلاد. لم نكن نعرف أي شيء عن هذا المخدر".

لقد حذر جيران سوريا منذ فترة طويلة من الآثار الضارة على أراضيهم من الكبتاغون الذي يتم تهريبه.

عقوبات غربية

كان العديد من أمراء المخدرات التابعين للنظام خاضعين لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كان الحد من صادرات الكبتاغون غير المشروعة في سوريا بمثابة ورقة مساومة في محاولات الأسد لتطبيع العلاقات مع الدول العربية الأخرى.

وفقًا للبنك الدولي، كان القطاع الأكثر قيمة في الاقتصاد السوري المدمر بسبب الحرب، بقيمة تتراوح بين 1.9 مليار دولار أمريكي (1.5 مليار جنيه إسترليني) و5.6 مليار دولار أمريكي (4.4 مليار جنيه إسترليني)، مع تقدير الناتج المحلي الإجمالي السوري بما لا يزيد عن ذلك بكثير - 6.2 مليار دولار أمريكي (4.9 مليار جنيه إسترليني) في عام 2023.

كان المصنع ينتج الشوكولاتة ورقائق البطاطس فوق الأرض، والمخدرات تحتها. كانت الحبوب مخبأة داخل أنظمة التبديل الكهربائية، وحتى الفاكهة البلاستيكية. كانت تفرش الأرضيات.

أكوام ضخمة من حبوب الكبتاغون، بقيمة تتراوح بين 2 دولار إلى 20 دولارًا لكل منها، اعتمادًا على "حول مكان بيعها. "هربت من الحرب إلى مصر في عام 2014،" يقول صاحب المصنع محمد التوت، الذي عاد للتو إلى سوريا بعد عقد من الزمان.

ويضيف صاحب المصنع: "اكتشفت أثناء وجودي هناك أن عامر خيتي استولى على مصنعي تحت سلطة ماهر الأسد الإرهابي، وبجانب بشار الأسد وعصاباته. لقد حولوا منشأة إنتاج المواد الغذائية الخاصة بي إلى عملية مخدرات. ذهبت إلى السلطات المعنية للمطالبة باستعادة مصنعي ولكن لم يساعدني أحد."

قد تكون الفرقة الرابعة قد اختفت، لكن تجارة الكبتاغون تنطوي على العديد من الجهات الفاعلة المختلفة. كان انتقال سوريا إلى دولة المخدرات سريعًا نسبيًا. قد لا يحدث الانتقال مرة أخرى بهذه السرعة.

* أعدت هذه من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/syria-inside-the-drug-factories-that-bankrolled-assads-narco-state-13275226