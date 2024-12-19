قالت المملكة المتحدة في بيان، اليوم الخميس، إنه بينما نفكر في عام 2024، يظل التأثير المدمر لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا واضحًا بشكل مؤلم.

ووصفت أحدث تقرير نشره مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عن أوكرانيا؛ بأنه تقييم صادم للأشهر الستة الماضية. ويؤكد التقرير، مثل الإصدارات السابقة، على تصرفات روسيا الفظيعة وغير القانونية.

وعلى خلفية التقرير الذي يؤكد المزيد من الجرائم الروسية في أوكرانيا، أوضحت السفيرة البريطانية بالإنابة ديدري براون في بيان المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعض الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، والتي تم تسجيلها في أحدث تقرير لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

البنية التحتية

وقال البيان: وجد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن القوات الروسية زادت من الهجمات واسعة النطاق والمنسقة على المدن والبلدات الأوكرانية، مستهدفة البنية التحتية المدنية. وأنها كثفت الأعمال العدائية في المناطق الأمامية، وخاصة في دونيتسك، مما تسبب في زيادة في الخسائر المدنية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي الأراضي المحتلة مؤقتًا، تفرض السلطات الروسية الجنسية الروسية على المدنيين الأوكرانيين، وتنفذ المناهج الروسية في المدارس، وتخضع الأطفال للتعليم العسكري الوطني. ووجد تقرير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن السكان مجبرون على التعاون مع سلطات الاحتلال والحصول على جواز سفر روسي.

ومن بين الإجراءات الأكثر ترويعًا الترحيل القسري للمدنيين الأوكرانيين، وخاصة الأطفال، إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو روسيا. ويثير هذا النقل القسري - إلى جانب محاولات المحو الثقافي والإساءة النفسية - مخاوف خطيرة بشأن الجرائم ضد الإنسانية.

ملاحقة المدنيين

وقال البيان البريطاني: وعلاوة على ذلك، وجد مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أن السلطات الروسية صعدت من ملاحقتها وإدانتها للمدنيين الأوكرانيين بتهم ملفقة بعد احتجازهم تعسفيًا لفترة طويلة. وأجرى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مقابلات مع 14 مدنيًا ناجيًا من مثل هذه الاعتقالات، وأبلغوا جميعًا عن التعذيب أو سوء المعاملة. وتعكس هذه الانتهاكات - التي ارتكبت لانتزاع المعلومات أو إجبار التعاون أو إذلال - نمطًا منهجيًا من القسوة.

كما سجل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التعذيب المكثف لأسرى الحرب الأوكرانيين. في عام 2024، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا "التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي" لأسرى الحرب الأوكرانيين من قبل السلطات الروسية.

وتابع البيان: بالإضافة إلى ذلك، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن السلطات الروسية تصرفت وفقًا "لسياسة دولة منسقة لتعذيب المدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب" وبالتالي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. تشير الأدلة المثيرة للقلق، بما في ذلك زيادة نشر المواد عبر الإنترنت التي تصور تعذيب أو إعدام أسرى الحرب الأوكرانيين، إلى أن هذه الممارسات قد تتصاعد. تتطلب مثل هذه الأفعال إدانة لا لبس فيها، والطبيعة المنهجية لهذه الانتهاكات تزيد من إلحاح محاسبة الجناة.

قمع منهجي

وقالت السفيرة البريطانية: لا يقتصر استخدام السلطات الروسية للتعذيب على أوكرانيا. وجد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في روسيا أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية هي "أدوات معتمدة من الدولة للقمع المنهجي" داخل البلاد، بما في ذلك ضد السجناء السياسيين.

أجرى مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان مقابلات مع 32 ناجيًا من العنف الجنسي المرتبط بالصراع: الناجون من جرائم مروعة. وتشير الأدلة المتزايدة على العنف الجنسي المرتبط بالصراع، بما في ذلك الاغتصاب، من قبل السلطات الروسية إلى استخدامه كتكتيك حرب.

وخلصت السفيرة البريطانية إلى القول في البيان: تذكرنا نتائج مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتكلفة البشرية المروعة للغزو الروسي غير القانوني الكامل والحاجة الملحة لضمان الامتثال للقانون الدولي.

ومع اقتراب هذا العام من نهايته، تظل المملكة المتحدة حازمة في دعم أوكرانيا والسعي إلى تحقيق العدالة. وإلى جانب شركائنا الدوليين، نقف متحدين مع أوكرانيا في كفاحها من أجل السيادة والمبادئ التي تدعم الأمن والسلام الدوليين.