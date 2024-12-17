قالت أوكرانيا إن الجنرال الروسي القتيل في انفجار قنبلة مخفية في موسكو اليوم الثلاثاء، إيغور كيريلوف كان مسؤولاً عن "الاستخدام المكثف للأسلحة الكيميائية المحظورة" ضد الجيش الأوكراني.

وأعلنت موسكو وفاة الجنرال كيريلوف وهو رئيس قوات الحماية النووية الروسية في الشارع خارج مبنى سكني على بعد حوالي أربعة أميال (7 كم) جنوب شرق الكرملين.

وكانت القنبلة داخل سكوتر كهربائي وتم تشغيلها عن بعد. وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية نقلاً عن مصادر لم تسمها في خدمات الطوارئ أن القنبلة كانت تعادل قوتها حوالي 300 غراما من مادة تي إن تي.

وقال مصدر من أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة رويترز للأنباء إنها مسؤولة عن القتل. وقال المصدر إن كييف تعتبر المسؤول الرفيع المستوى مجرم حرب و"هدفًا مشروعًا تمامًا".

من هو إيغور كيريلوف؟

كان الفريق كيريلوف البالغ من العمر 54 عامًا المولود في كوستروما، رئيسًا لقوات الحماية النووية الروسية منذ عام 2017 - فرع من الجيش الروسي يضم أسلحة إشعاعية وكيميائية وبيولوجية.

ثم التحق بمدرسة كوستروما للقيادة العسكرية العليا للدفاع الكيميائي، وتخرج منها عام 2007.

خلال فترة وجوده هناك، بين عامي 1991 و1995، عمل كقائد فصيلة في المجموعة الغربية للقوات في ألمانيا ومنطقة موسكو العسكرية.

وبعد تخرجه، شغل مناصب مختلفة في قوات الدفاع النووي والبيولوجيا والكيميائية الروسية، وأصبح في النهاية رئيسًا في عام 2017.

وقاد الجنرال الروسي رفيع المستوى قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية.

وفقًا لموقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت، تتضمن المهام الرئيسية للقوة تحديد المخاطر وحماية الوحدات من التلوث.

ومن المهام الأخرى المدرجة للمجموعة "التسبب في خسائر للعدو باستخدام وسائل حارقة".

طوال حياته العسكرية، عُرف الفريق كيريلوف بمساعدته في تطوير نظام قاذف اللهب الثقيل TOS-2 Tosochka.

وعلى الرغم من أنه ليس سلاحًا نوويًا، إلا أن TOS-2 مصمم لتدمير المباني والمخابئ والتحصينات الميدانية بالإضافة إلى المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات الآلية للعدو، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

لماذا كان هدفًا؟

قال جهاز الاستخبارات الأوكراني إن الفريق كيريلوف كان مسؤولاً عن "الاستخدام المكثف للأسلحة الكيميائية المحظورة" ضد الجيش الأوكراني.

ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، كان هناك أكثر من 4800 استخدام للأسلحة الكيميائية في ساحة المعركة منذ فبراير 2022، وخاصة قنابل K-1 القتالية، "بأمر من كيريلوف".

وفي مايو، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها سجلت استخدام الكلوروبكرين - وهو سلاح كيميائي استخدم لأول مرة في الحرب العالمية الأولى - ضد القوات الأوكرانية.

ويوم أمس الاثنين، حُكم على الفريق كيريلوف غيابيًا من قبل جهاز الأمن الأوكراني لاستخدامه أسلحة كيميائية محظورة. وقالت الخدمة إن أكثر من 2000 جندي أوكراني عانوا من درجات متفاوتة من التسمم الكيميائي منذ بدء الغزو الكامل.

وقال جهاز الأمن الأوكراني: "وفقًا للتحقيق، يستخدم المحتلون مواد كيميائية خطيرة بشكل رئيسي في أكثر مناطق القتال سخونة، حيث يحاولون إخفاء استخدام العوامل الكيميائية تحت نيران المدفعية الكثيفة".

لقد نفت روسيا دائمًا استخدام أي أسلحة كيميائية في أوكرانيا، وفي المقابل، اتهمت كييف باستخدام عوامل سامة في القتال.

لماذا تم فرض عقوبات عليه في المملكة المتحدة؟

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الفريق كيريلوف في أكتوبر/تشرين الأول لاستخدامه "أسلحة كيميائية خطرة في ساحة المعركة".

وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قالت الحكومة البريطانية إن القوات الروسية اعترفت علنًا "بالاستخدام الواسع النطاق لعوامل مكافحة الشغب وتقارير متعددة عن استخدام عامل الاختناق السام كلوروبيكرين".

وقالت إن كيريلوف كان "مسؤولاً عن المساعدة في نشر هذه الأسلحة البربرية" وكان أيضًا "ناطقًا باسم الكرملين لنشر معلومات مضللة، ونشر الأكاذيب لإخفاء سلوك روسيا المخزي والخطير".

ضربات أخرى على الأراضي الروسية

اتهمت موسكو أوكرانيا بسلسلة من الاغتيالات البارزة على أراضيها، بهدف إضعاف الروح المعنوية ومعاقبة أولئك الذين تقول كييف إنهم مذنبون بارتكاب جرائم حرب.

أوضحت أوكرانيا، التي تقول إن حرب روسيا ضدها تشكل تهديدًا وجوديًا للدولة الأوكرانية، أنها تعتبر مثل هذه عمليات القتل المستهدفة أداة مشروعة.

في 9 ديسمبر / كانون الأول - قبل أكثر من أسبوع بقليل من مقتل الفريق كيريلوف - تم وضع عبوة ناسفة تحت سيارة في مدينة دونيتسك الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا.

قتلت العبوة واستهدفت سيرجي يفسيوكوف، رئيس سجن أولينيفكا، حيث توفي العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في ضربة صاروخية في يوليو / تموز 2022. وأصيب شخص آخر في الانفجار.

قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في نهاية الأسبوع الماضي إن أحد المشتبه بهم قد تم اعتقاله واتهامه بتفجير الجهاز.

أهداف أخرى

من بين الأهداف المشتبه بها الأخرى:

توفيت داريا دوجينا، المعلقة التلفزيونية الروسية وابنة الإيديولوجي القومي المرتبط بالكرملين ألكسندر دوجين، في تفجير سيارة عام 2022 اشتبه المحققون في أنه كان يستهدف والدها.

وتوفي فلادلين تاتارسكي، وهو مدون عسكري شهير، في أبريل/نيسان 2023، عندما انفجر تمثال صغير أهدي له في حفل في سانت بطرسبرغ.

وأدينت امرأة روسية في القضية وحُكم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا، زعمت أنها قدمت التمثال بناءً على أوامر من جهة اتصال في أوكرانيا.

كما قُتل إيليا كيفا، وهو عضو برلماني أوكراني سابق مؤيد لموسكو فر إلى روسيا، بالرصاص بالقرب من موسكو في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشادت المخابرات العسكرية الأوكرانية في ذلك الوقت بالقتل، محذرة من أن "خونة أوكرانيا" الآخرين سيشاركون نفس المصير.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، على الرابط:

https://news.sky.com/story/igor-kirillov-who-was-assassinated-russian-general-who-helped-deploy-barbaric-weapons-in-ukraine-13275299