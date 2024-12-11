إيلاف من واشنطن: قال مسؤول أميركي الأربعاء إن روسيا قد تطلق صاروخا باليستيا فرط صوتي آخر في أوكرانيا في الأيام المقبلة، لكن واشنطن لا تعتبر سلاح أوريشنيك عاملا يغير قواعد اللعبة في الحرب.

أطلقت روسيا صاروخ أوريشنيك لأول مرة على مدينة دنيبرو الأوكرانية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتن بأنه رداً على الاستخدام الأول لأوكرانيا لصواريخ باليستية من طراز ATACM الأميركية وصواريخ ستورم شادو البريطانية لضرب الأراضي الروسية بإذن من الغرب.

وقال المسؤول "نعتقد أن أوريشنيك لا يشكل تغييرا في ساحة المعركة، بل هو مجرد محاولة أخرى من جانب روسيا لإرهاب أوكرانيا، والتي سوف تفشل".

ولم يصدر أي رد فعل فوري من روسيا.

ضرب مراكز صنع القرار

وقال بوتن في وقت سابق إن روسيا قد تستخدم نظام "أوريشنيك" مرة أخرى، بما في ذلك لضرب "مراكز صنع القرار" في كييف، إذا استمرت أوكرانيا في مهاجمة روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.

وزعم بوتن أن شجرة "أوريشنيك" أو شجرة البندق من المستحيل اعتراضها وأنها تتمتع بقوة تدميرية تضاهي قوة السلاح النووي، حتى عندما تكون مزودة برأس حربي تقليدي.

وقال بعض الخبراء الغربيين إن الميزة الجديدة في صاروخ أوريشنيك هي أنه يحمل رؤوسا حربية متعددة قادرة على ضرب أهداف مختلفة في وقت واحد - وهو أمر مرتبط عادة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات المدى الأطول.

العلاقات مع واشنطن متوترة للغاية

وقالت روسيا يوم الأربعاء إن العلاقات مع واشنطن متوترة للغاية لدرجة أن المواطنين الروس لا ينبغي لهم زيارة الولايات المتحدة وكندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة لأنهم يخاطرون بـ "الملاحقة" من قبل السلطات الأمريكية.

ويقول دبلوماسيون روس وأمريكيون إن العلاقات أسوأ من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 عندما اقتربت القوتان العظميان في الحرب الباردة من حرب نووية متعمدة بسبب المواجهة بشأن حرب أوكرانيا.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية "في سياق المواجهة المتزايدة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي تتأرجح على حافة الانهيار بسبب خطأ واشنطن، فإن الرحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أو من الضرورة الرسمية محفوفة بمخاطر جسيمة"، وفقاً لشبكة RT الروسية.

وقالت "نحثكم على الاستمرار في الامتناع عن الرحلات إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول التابعة لها، بما في ذلك، في المقام الأول، كندا، وباستثناءات قليلة، دول الاتحاد الأوروبي، خلال هذه العطلات".

وقالت زاخاروفا دون الخوض في التفاصيل: "أصبح مواطنونا هدفا للمطاردة من قبل السلطات الأميركية والأجهزة الخاصة الأميركية".



