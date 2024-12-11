إيلاف من لندن: أكدت روسا رسميا ولأول مرة وجود الرئيس السوري المخلوع بشّار الأسد في موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لشبكة (إن بي سي نيوز) إن روسيا نقلت الأسد إلى هناك "بأكثر الطرق أمانا ممكنة". وقال "إنه آمن، وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وقال ريابكوف "ليس لدي أي فكرة عما يحدث معه الآن"، مضيفا أنه "سيكون من الخطأ جدا بالنسبة لي أن أشرح ما حدث وكيف تم حله".

وعندما سئل عما إذا كانت روسيا ستسلم الأسد للمحاكمة، قال ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان والمبلغين عن المخالفات والمعتقلين السابقين نظام الأسد بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية وجرائم حرب أخرى، فضلا عن القتل والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري.

وقد ورد في وقت سابق أن زوجة الأسد أسماء وطفليهما موجودون أيضا في موسكو.