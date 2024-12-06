إيلاف من لندن: حذرت السفارة الروسية في دمشق مواطنيها من أنهم قد يحتاجون إلى مغادرة سوريا مع اقتراب قوات المتمردين من مدينة حمص الاستراتيجية.

ومع تحول كفاح النظام لإبطاء الهجوم السريع للمتشددين إلى أزمة متفاقمة للرئيس بشار الأسد، قالت روسيا، التي تدعم الأسد من خلال استهداف قوات المتمردين بضربات جوية، إن مواطنيها يمكنهم مغادرة البلاد على متن رحلات جوية تجارية عبر مطارات يمكن الوصول إليها وعاملة. وأضافت أن السفارة والقنصلية تستمران في العمل بشكل طبيعي.

وقالت السفارة في بيان لها: "نظرًا للوضع العسكري والسياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس المقيمين في سوريا بإمكانية مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر مطارات عاملة".

وقال مراقبون إن التحذير من أحد أهم داعمي الحكومة السورية يؤكد على خطورة التهديد الذي يشكله المتمردون، بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلحة، على الأسد. وقد أدى هجومهم الخاطف إلى أكبر خسائر إقليمية للنظام منذ سنوات.

وجاء التقدم نحو حمص بعد يوم واحد من استيلاء المتمردين على مدينة حماة الرئيسية.

وقال قائد للمتمردين إن المتمردين سيطروا على قرية تقع على بعد 10 كيلومترات شمال حمص، في حين نشرت وسائل الإعلام المؤيدة للمتمردين مقاطع فيديو زعمت أنها تظهر المتمردين وهم يدخلون بلدة الدار الكبيرة على بعد 5 كيلومترات فقط.

ونفت قوات النظام انسحابها من حمص وقالت إنها عززت خطوطها الدفاعية في المدينة والريف المحيط بها.

معاقل النظام

وتقع حمص على طول طريق مهم يربط دمشق بمعاقل النظام في اللاذقية وطرطوس على الساحل. وسقوطها في أيدي المتمردين من شأنه أن يشكل ضربة أخرى شديدة لنظام الأسد.

وقلل علي محمود عباس، وزير الدفاع في الحكومة السورية، من أهمية خسارة الأراضي على التلفزيون الرسمي يوم الخميس.

وقال عباس: "عملت قواتنا المسلحة على إعادة الانتشار للحفاظ على الأرواح. تتطلب العمليات العسكرية، في سياق تكتيكات المعركة، أحيانًا إعادة التمركز وإعادة الانتشار".

قال الجيش السوري إن طائرات حربية سورية وروسية استهدفت المتمردين شمال وجنوب حماة يوم الجمعة، مدعيا أنها قتلت العشرات من المقاتلين المتمردين.

كانت حمص مسرحا لمعارك وحشية خلال الصراع المدني الذي دام 13 عاما في سوريا، حيث كانت خطوط الجبهة مجمدة لفترة طويلة حتى أطلق المتمردون بقيادة هيئة تحرير الشام الأسبوع الماضي الحملة من معقلهم في شمال غرب البلاد في إدلب.