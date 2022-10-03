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إيلاف من لندن: احتفل العراقيون الاثنين بعيدهم الوطني التسعين في ذكرى إعلان استقلال بلدهم عن الانتداب البريطاني عام 1932دولة مستقلة ذات سيادة.



ويتصادف اليوم الثالث من تشرين ألاول أكتوبر مع تحول العراق من إقليم خاضع للانتداب البريطاني إلى دولة ذات سيادة حين أصدرت عصبة الأمم المتحدة في ذلك التاريخ من عام 1932بياناً يتضمن الاعتراف بدولة العراق وإنهاء الانتداب عليها اثر توقيعها على ميثاق العصبة كأحد المؤسسين لها آنذاك.

الكاظمي



وأعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاستقلال مؤشر على المشتركات العراقية العميقة ورسوخ القيم الوطنية في البلاد التي تمثل جذراً أساسياً في الحضارة الإنسانية.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" اليوم "أسمى التهاني إلى شعبنا الكريم بمناسبة العيد الوطني الذي يوافق الثالث من تشرين الأول. إن الاتفاق الوطني على هذا اليوم يمثل مؤشراً على المشتركات العراقية العميقة، وعلى رسوخ القيم الوطنية في بلادنا التي تمثل جذراً أساسياً في الحضارة الإنسانية".

وأضاف "نستذكر النضالات الوطنية لشعبنا؛ لأجل الديمقراطية وترسيخ حرية بلادنا واستقلالها. ولذلك فإن تعزيز هويتنا الوطنية الجامعة هو واجب وطني وأخلاقي لأجل العراق ومستقبل أجياله؛ حتى نكون على قدر المسؤولية التي نتحملها جميعاً، في حفظ تأريخ زاخر بالمآثر والعطاء".

واشنطن



وبهذه المناسبة اكدت واشنطن دعم عراقٍ مستقر وآمن ومزدهر.

وتقدمت السفارة الاميركية في بغداد اليوم بالتهاني والتبريكات للشعب العراقي بذكرى اليوم الوطني وقالت في بيان تابعته "ايلاف" "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في دعم عراقٍ مستقر وآمن ومزدهر".

ومن جانبها رأت وزارة الثقافة العراقية في بيان اليوم تابعته "ايلاف" أن "العيد الوطني للعراق فرصة للتآخي والتسامح والمحبة وتغليب المصلحة الوطنية، وبناء الوطن على أسس سليمة ونبذ الخلافات".

وثائق نادرة



وبهذه المناسبة عرضت وزارة الخارجية العراقية اليوم وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم المتحدة في جنيف تعود للعام 1932 بشأن هذا اليوم التأريخيّ اطلعت عليها "ايلاف".



جلسة الجمعية العامة لعصبة الامم في جنيف في 3 اكتوبر 1932 حيث تم قبول انضمام العراق اليها (ارشيف)

فقد وافقت الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم يوم 3 تشرين الأول أكتوبر عام 1932 على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري السعيد بتاريخ 12 تموز يوليو عام 1932ليصبح العراق أول دولة عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة آنذاك.



وتشير وثائق الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم إلى أنَّ قبول إنضمام العراق إليها جاء بعد أن اكتسب مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدوليّ ووجود حكومة مُستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة مُنتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها وللدولة مصادر ماليّة كافيّة لسد نفقاتها الحكوميّة ولديها قوانيّن وتنظيم قضائيّ وحدود ثابتة وتعهد العراق باحترام التزاماته الدوليَّة.



واشارت الوزارة الى أنَّ العراق كان أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بمُوجب المادة (22) من عهد عصبة الأمم الخاصة بالولاية والانتداب بعد أن أصبح مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطانيّ الذي فرض عليه بعد إنهيار الدولة العثمانيّة عام 1918 .

استقلال العراق



ويأتي تحديد هذا العيد الذي عطلت فيه البلاد رسميا اليوم بعد ان اقرت الحكومة العراقية في اجتماع برئاسة الكاظمي في مطلع ديسمبر كانون الاول عام 2020 مشروعا قدمته وزارة الثقافة باختيار تاريخ انضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة المصادف الثالث من تشرين الاول اكتوبر عام 1932 يوماً وطنياً.

وكان أول اختيار لهذا اليوم في شباط فبراير عام 2008 ولكن لم يمرر البرلمان قانونا بذلك.



جدلٌ وخلاف



ولم يكن العراق يحتفل بعيده الوطني في هذا التاريخ قبل ذلك بعد ان أعتبر التاسع من نيسان أبريل عيداً وطنياً للبلاد بعد إقراره رسمياً آنذاك من قبل مجلس الحكم الذي نصبه الاحتلال الاميركي اثر غزو البلاد في ذلك اليوم عام 2003.



فقد واجه ذلك التاريخ جدلا وخلافا استمر 18 عاما منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث اكدت الأوساط العامة على عدم صلاحية هذا اليوم ليكون عيدا وطنيا باعتباره يوم احتلال العراق وليس استقلاله.

وقد ظل نظام حزب البعث الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري في 17 تموز يوليو 1968وعلى مدار 33 عاما يعتمد هذا اليوم عيدا وطنيا للبلاد .

أول مندوب عربي في عصبة الأمم



وقد سافر رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري السعيد إلى جنيف بسويسرا حيث مقر العصبة للتمهيد لدخول العصبة وحل بعض الإشكالات المتعلقة بالتعامل التجاري وضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية اذ اكد هناك أن القوانين العراقية تحتوي من النصوص ما يضمن تلك الحقوق رافضا مقترحا بتحديد أماكن معينة للأقليات الدينية.



نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي الاسبق أول عضو عراقي وعربي في عصبة الامم عام 1932 (ارشيف)

وعندما زالت جميع العقبات أمام دخول العراق العصبة ابرق نوري السعيد إلى بغداد مبشرا بصدور قرار مجلسها قبول العراق عضوا مستقلا وتم الاحتفال برفع العلم العراقي فوق سارية مقر العصبة بجنيف مع أعلام الدول الأخرى في 3 تشرين الأول أكتوبرعام 1932.

وقد عين نوري السعيد نفسه ممثلا للعراق في عصبة الأمم حيث أعتبر أول مندوب عربي يدخلها كما قال موقع "الباشا نوري السعيد".

مستقلون.. لاشريك لنا الا الله



وبعد صدور قرار انضمام العراق الى العصبة قال الملك فيصل الأول أول ملوك العراق في العصر الحديث "أن العراق أصبح حرا طليقا ،لاسيد عليه غير إرادته .. نحن احرار مستقلون.. إنني وبلادي مستقلون لاشريك لنا في مصالحنا ولارقيب علينا بعد دخولنا عصبة الأمم إلا الله". وبذلك أصبح العراق أول بلد عربي يتحرر من الانتداب ويدخل عصبة الامم.



احتفال في بغداد في اكتوبر 1932 لمناسبة استقلال العراق وانتهاء الانتداب البريطاني عليه (ارشيف)

يشار الى ان العراق شهد منذ استقلاله عام 1932 احداثا تاريخية مهمة غيرت مجرى تاريخه كانت اولى مراحلها الانقلاب العسكري في عام 1958 الذي اطاح بلنظام الملكي واسس على انقاضه النظام الجمهوري الذي مر منذ ذلك التاريخ بصراعات وحروب دموية قادت به الى الاحتلال الاميركي للبلاد عام 2003 والذي حول البلاد الى طوائف وقوميات مازال زعماؤها السياسيون يتصارعون على السلطة والنفوذ.



وقد أدى ذلك الى اضعاف البلاد وانتشار الفساد فيها ما تسبب في تفجر انتفاضة شعبية في الاول من اكتوبر عام 2019 ضد الطغمة الحاكمة التي استطاعت بفعل مليشياتها المسلحة من اخماد جذوة الانتفاضة التي شكلت أملا للخلاص في وقت يسعى ناشطوها الذين اأحيوا ذكراها الرابعة أمس اعادة زخم قوتها من أجل تحقيق اهداف الشعب في التخلص من تلك الطغمة.

