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كييف (أوكرانيا): أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن جيشه يحقق تقدمًا "سريعًا وقويُا" في الجنوب وأنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.

وقال في خطابه اليومي الذي ينشر على الشبكات الاجتماعية إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدمًا سريعًا وقويًا في جنوب بلادنا ... تم تحرير العشرات من البلدات هذا الأسبوع وحده" في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في نهاية الأسبوع الماضي.