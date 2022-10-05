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تبلغ حالات الانتهاك الجنسي للبالغين والأطفال ذوي الأوضاع الهشة من قبل رجال دين في الكنيسة الأنغليكانية المئات، حسب ما أفاد به مسؤولون ومتطوعون.

وهناك حوالي 400 حالة قيد التحقيقات الإضافية، وتتطلب إجراءات إضافية، 200 حالة منها تتعلق بأطفال، حسب أحد التحقيقات.

وتعود بعض الحالات التي جرى التعرف عليها إلى سنوات خلت.

ووصفت كنيسة إنجلترا التحقيقات بأنها الأوسع التي تشمل حوادث وقعت في الماضي وتابعتها الكنيسة.

وبعد تعرض تقرير سابق للكنيسة حول حالات انتهاك وقعت في الماضي وخلص إلى أن 13 حالة فقط تتطلب إجراءات إضافية، للانتقادات، قالت الكنيسة إنها فحصت كل الحالات المتعلقة برجال دين أحياء، وموظفين كنسيين ومتطوعين، واكتشف عددا أكبر من الحالات.

وبينما توجد توصيات بخصوص "تعامل أفضل" للكنيسة مع الوضع، فإن التقرير لا يتضمن تغييرا جذريا في طرق التعامل مع القضايا المتبعة حاليا والتي تتعلق بحماية الأطفال والبالغين ذوي الأوضاع الهشة من الانتهاك، إلا أنها قليلة.

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وتفصل أجزاء من التقرير قضايا تحيط بثقافة التعامل مع حالات الانتهاك في كنيسة إنجلترا. ويورد التقرير 26 توصية بينها ميثاق يضمن أن تسمع أصوات الأطفال .