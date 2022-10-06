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إيلاف من بيروت: كان ثمة وقت كان فيه فلاديمير بوتين سيحتفل بعيد ميلاده من خلال التوجه إلى برية التايغا السيبيرية مع رفيق قديم، سيرجي شويغو، للصيد. لكن في 7 أكتوبر 2022، ومع بلوغه 70 عاما، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لارتباطه بوزير دفاعه المخلص، ليس بينما ينهار الجيش الروسي في أوكرانيا، ويزداد غضب المتشددين من إخفاقات الجيش على خط المواجهة ويدعون إلى إطاحة شويغو.

بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاث سنوات في عزلة شبه تامة في مساكنه في موسكو وسوتشي، من المرجح أن يُرى بوتين، المطلق مع عدد غير معروف من الأطفال من زوجة سابقة واحدة وعشيقتين على الأقل، في عامه الـ 71 قد حشر أنفه في كتاب، ربما من تأليف إيفان إليان، الفيلسوف الروسي القومي المتطرف في القرن الـ 20 الذي وصف ذات مرة الفاشية بأنها 'صحية وظاهرة ضرورية لا مفر منها'.

يتخذ قراراته بمفرده

في الآونة الأخيرة يبدو أنه كان يعيد قراءة إليان لأنه مهووس بأوكرانيا والغرب وبإرثه الخاص. واستشهد بوتين بإليان، الذي كان يعتقد أن الشعب الروسي يجب أن 'يحب زعيمه ويثق به من دون قيد أو شرط'، خلال خطاب ألقاه للإعلان عن ضم أربع مناطق في أوكرانيا. وقال بوتين إن 'روح روسيا هي روحي ومصيرها مصيري، ومعاناتها حزني، وازدهارها فرحتي'.

مع ذلك، يبدو أن هناك القليل من الازدهار في الكرملين اليوم. وعلى الرغم من أن بوتين كان يستمع ذات مرة إلى مستشاريه، إلا أنه يتخذ الآن القرارات بمفرده تماما. غالبا ما يكون المسؤولون الروس في الظلام حول نواياه مثل بقية العالم، كما تقول تاتيانا ستانوفايا، المحللة السياسية الروسية. وهي أشارت إلى الإشارات المختلطة من الكرملين قبل ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية الأسبوع الماضي، عندما بدا في البداية أن بوتين سيؤجل خطوته المتفجرة: 'لم تكن هذه علامة على التردد، ولكنها ببساطة دليل على أن بوتين لا يبلغ أحدا بخططه. وأمر الجميع بالانتظار '.

أثار بوتين، وهو عميل سابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي)، المخاوف من نشوب حرب نووية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة. وفي حفل موسيقي للاحتفال بالضم في موسكو الأسبوع الماضي، انتقد 'الشيطانية الصريحة' للدول الغربية، فضلا عن 'الإطاحة بالإيمان والقيم التقليدية'. كما أشار بشكل مشؤوم إلى 'السابقة' التي قال إن الولايات المتحدة وضعتها عندما أسقطت قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي في عام 1945. وكان هذا الخطاب الأكثر عدوانية في حكم بوتين المستمر منذ 22 عاما وأثار مخاوف متجددة بشأن حالته العقلية: 'كيف وصلنا إلى النقطة التي يحكم فيها بلدنا رجل عجوز مجنون يحمل أسلحة نووية؟' كتبت كسينيا تورستريم، وهي سياسية معارضة في سان بطرسبرج، على وسائل التواصل الاجتماعي.

هودلوم في مرحلة الطفولة

ولد بوتين في عام 1952 في سان بطرسبرغ، وكان يصف نفسه بأنه 'هودلوم' في مرحلة الطفولة، وقد تناول فنون الدفاع عن النفس في المدرسة. مع ذلك، لم يقتصر عدوانه على حصيرة الجودو، حيث قام الزعيم الروسي المستقبلي في كثير من الأحيان بإلغائها في شوارع مسقط رأسه. غرست مشاجرات طفولته في داخله عقيدة أصبحت تحدد قاعدته الطويلة: 'أدركت أنه في كل موقف، سواء كنت على صواب أو خطأ، يجب أن أكون قويا. كان علي أن أكون قادرا على الرد'، كما قال في عام 2012، عندما بدأ فترة ولاية ثالثة.

وقد خدم هذا النهج الذي لا هوادة فيه بوتين بشكل جيد حيث قام بتضييق الخناق بلا رحمة على المعارضة وحول المحاكم والبرلمان والتلفزيون الحكومي إلى دمى مخلصة له. لكن الحرب أرسلت موجات صادمة عبر نظامه السياسي الذي يديره بعناية.

أثارت صور القوات الروسية وهي تتراجع في حالة من الفوضى من أوكرانيا غضبا بين المتشددين الذين يعتقدون أن بوتين ضعيف جدًا. وأثارت تعبئة مئات الآلاف من الرجال احتجاجات غاضبة، بما في ذلك في داغستان، وهي جمهورية مضطربة في منطقة شمال القوقاز. وفر أكثر من 700 ألف شخص من روسيا في الأسابيع الأخيرة لتجنب تجنيدهم في الجيش، وفقا لمصادر الكرملين التي استشهدت بها فوربس روسيا.

تعني الأزمة المتصاعدة أن بوتين غير حاسم بشكل متزايد وغير قادر على فرض سلطته، كما قال عباس غالياموف، كاتب خطابات سابق في الكرملين يعمل الآن محللا سياسيا. أضاف: 'لا أحد يعرف ما الذي سيفعله بوتين، لأنه غالبا ما لا يعرف ذلك بنفسه'. 'لقد فقد السيطرة. لقد أصبحت القوى التي أطلقها قوية لدرجة أنه لا يسيطر عليها، بل يسيطر عليها'.

عجز عن التنبؤ

من غير الواضح إن كان بوتين يصغي إلى أي شخص. كما رسمت مصادر رفيعة المستوى في موسكو صورة للارتباك والسخط المتزايدين داخل النخبة الحاكمة: 'هناك نقص تام في التنسيق. إنها فوضى. بوتين يخبر الجميع بأشياء مختلفة'، قال مصدر مقرب من الحكومة لفريدة روستاموفا، وهي صحفية استقصائية روسية. وقال آخر: 'لا أحد يشرح أي شيء لأحد'. وعلى الرغم من أنه يحتفظ بدعم واسع النطاق في روسيا، إلا أن هناك شعورا بأن بعض أعضاء النخبة السياسية قد قبلوا بأن نظام بوتين ربما يدخل مرحلته الأخيرة. 'هناك تفاهم، أو أمنية، بأنه لن يحكم الدولة ربما في المستقبل المنظور'، قال مصدر مقرب من الكرملين لموقع ميدوزا، وهو موقع معارض.

أضافت المشاكل الصحية المشتبه بها عنصرا من عناصر عدم القدرة على التنبؤ. وزار بوتين 35 مرة على الأقل من قبل أخصائي سرطان خلال أربع سنوات، حسبما ذكر موقع 'بريكت' المعارض في أبريل. وقالت إنه لجأ إلى أخذ حمامات دم من قرون أيائل الرنة الصغيرة، وهو علاج عرفه عليه شويغو. وشوهد بوتين وهو يسير بعرج واضح في عدد من المناسبات، بما في ذلك خلال رحلة إلى إيران في يوليو. متوسط العمر المتوقع للرجل في روسيا هو 66، وفقا لإحصاءات الدولة. مع ذلك، على عكس معظم المواطنين، يتمتع بوتين بإمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة.

علاوة على الاستياء المتزايد داخل النخبة الروسية، فقد بوتين اللمسة المشتركة التي ساعدته ذات يوم على إقامة علاقة عاطفية مع الأمة، كما يقول المحللون. وقال غالياموف: 'بوتين يتواصل بشكل جيد مع الناس عندما يفوز، عندما يتمكن من توفير ارتفاع في مستويات المعيشة أو الشعور بأنهم جزء من قوة عظمى. في جميع المواقف الأخرى، عندما لا يكون لديه ما يقدمه للناس أو يطالبونه، فإنه يفقد الاهتمام بهم'.

قصر منيف

وبينما يرزح الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات الغربية، فإن الثروة الهائلة التي يتمتع بها بوتين ودائرته الداخلية قادرة على إثارة التوترات الاجتماعية. وحتى قبل الحرب، كان هناك غضب واسع النطاق عندما كشف أليكسي نافالني، زعيم المعارضة، عن بوتين باعتباره المالك السري لقصر شاسع على البحر الأسود. يضم القصر المنيف الذي تبلغ تكلفته مليار جنيه إسترليني منصات طائرات هليكوبتر وحلبة لهوكي الجليد تحت الأرض ونفقا إلى الشاطئ وسبا مع منطقة تخزين للطين العلاجي.

كما تعرض بوتين للسخرية على نطاق واسع عندما قال إن أي شخص في روسيا يكسب أكثر من 180 جنيها إسترلينيا شهريا يجب أن يعتبر نفسه جزءا من الطبقة الوسطى الروسية. وفي حفل موسيقي أقيم في مارس للاحتفال بغزو أوكرانيا اختار بوتين ارتداء سترة منتفخة إيطالية من طراز لورو بيانا بقيمة 10 آلاف جنيه استرليني أي ضعف متوسط الراتب السنوي في بعض المناطق الروسية.

لا أحد يعرف ما إذا كان بوتين يعتزم استخدام الأسلحة النووية في محاولة لتحويل دفة الحرب لصالح روسيا، ولكن لا يمكن أن يكون هناك سوى القليل من الشكوك في أنه حفر لنفسه حفرة سيكون من الصعب الهروب منها. وقال غالياموف: 'سيفعل كل ما يعتقد أنه بحاجة إلى القيام به لإنقاذ نفسه'. لأنه إذا فقد السلطة، فإن أفضل مصير بالنسبة إليه هو السجن'.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "تايمز" البريطانية