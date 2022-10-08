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إيلاف من الرباط: شكل الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي ،على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود، محور المباحثات التي جرت الجمعة بين عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني(الامن العام) ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية ) واللواء الركن فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني مهم .

حموشي لدى استقباله اللواء الركن فارس خلف المزروعي



وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة والوشائج العميقة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع الجانب الإماراتي ،يشير البيان ذاته، على ملامح التجربة المغربية في مجال حفظ الأمن العام، وكيفيات تدبير العمليات النظامية الكبرى، واستمع كذلك لشروحات حول التنظيم الهيكلي والصلاحيات الموكولة لمختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وخلص البيان الى ان هذا اللقاء يبرهن على عمق علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية وهيئات إنفاذ القانون في كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه يجسد تطابق وجهات النظر بشأن محورية ومركزية التعاون الأمني كآلية فعالة لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية.