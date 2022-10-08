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موسكو: استؤنفت حركة القطارات على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة اثر اصابته بأضرار بسبب انفجار كبير فجر السبت، بحسب ما اعلنت الشركة الروسية المشغلة، وذلك بعيد استئناف حركة السيارات.

وقالت شركة "غراند سيرفيس إكسبرس" التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا إن قطارين غادرا شبه الجزيرة مساء في اتجاه موسكو وسان بطرسبورغ، موضحة على تلغرام أن "القطارين سيعبران جسر القرم".