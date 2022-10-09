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ايلاف من لندن : دعت دول غربية والبانيا العراق الاحد تأييد مشروع قرار قدمته الى الامم المتحدة لرفض ضم روسيا لاربعة اقاليم أوكرانية باعتباره خرقاً واضحاً وصريحاً لميثاق المنظمة الدولية.

فقد بحث سفراء دول الإتحاد الأوروبي وكندا، النرويج وبريطانيا والقائم بأعمال السفارة اليابانيَّة وممثل السفارة الأميركيَّة في بغداد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مشروع قرار أميركي - الباني مقدم إلى الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة المتعلق بالاستفتاء في الاقاليم الاوكرانية زارباروجيا، خيرشنو، لوغانسك ودونيتسك وضمها إلى روسيا الإتحاديّة.

وأكد ممثلو الدول الغربية والبانيا أهميّة مشروع القرار كونه يتصدى لمحاولات الإتحاد الروسيّ لتغيير الحدود السياسيَّة المعترف بها لدولة (أوكرانيا)، وإنه يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً لميثاق الأمم المُتحدة. كما شددوا على موقفهم الداعم لسيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا ضمن الحدود المعترف بها دولياً.

وبينوا إنَّ روسيا سوف تقدم طلبا لجعل التصويت على مشروع القرار سرياً وأنهم سيرفضون ذلك توخياً للشفافيَّة في الإجراءات وطلبوا من العراق دعم مشروع القرار حفاظاً على حق الشعب الأوكرانيّ في تقرير مصيره.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجتمعا الاحد 9 اكتوبر 2022 مع سفراء الدول الغربية في بغداد

قلق عراقي من استمرار الحرب وتداعياتها

وقد رد الوزير العراقي على ذلك مؤكدا إنَّ موقف العراق واضح منذ بداية الحرب الروسيَّة – الأوكرانيَّة في مارس آذار الماضي وهو "ضرورة إيجاد حل سلميّ للأزمة، وتجنب التصعيد والركون إلى المُفاوضات وضبط النفس والدعوة للحوار بين الأطراف كون العراق بلد عانى من ويلات الحروب".

وأشار الوزير الى إنَّ تداعيات هذه الحرب،إقتصادياً قد طالت دول في أوروبا وفي الشرق الأوسط .. كما أعرب عن قلقه من استمرارها، وأوضح أنَّ العراق هو جزء من مجموعة الإتصال العربيَّة التي تسعى إلى إيجاد السُبُل الكفيلة بحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسيَّة وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم.

وفي نهاية اللقاء أعرب الوزير عن أمله بوقف إطلاق النار وأنَّ تكون هناك نهاية لهذه الحرب.

العراق يناقش مشروع القرار مع مجموعة الاتصال العربية

وفي ما يتعلق بمشروع القرار فقد بين الوزير إنّه سيناقش ذلك مع رئيس الوزراء مصطفى في ضوء مبادئ السياسة الخارجيَّة العراقيَّة التي تُؤكَّد على اللجواء إلى الوسائل السلميَّة في حل النزاعات وفي ضوء التزام العراق بميثاق الأمم المُتحدة .

وأشار الى انه سيقوم بالتواصل مع نظرائه في مجموعة الإتصال العربيَّة للإطلاع على مواقفهم من المشروع مدار البحث، وكذلك التواصل مع مندوب العراق الدائم في نيويورك بهذا الشأن.

يشار الى ان جامعة الدول العربية كانت قد شكلت في التاسع من آذار مارس الماضي مجموعة الاتصال العربية لمتابعة و إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها.

وتضم المجموعة وزراء خارجية العراق والسعودية ومصروالأردن والسودان والإمارات بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن في 30 أيلول سبتمبر الماضي عن ضم أربع مناطق أوكرانية الى الاتحاد الروسي بعد "استفتاءات" شجبتها اوكرانيا والغرب نافيا سعيه لإحياء الاتحاد السوفيتي.

وقد رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ذلك بالتعهد بـ"رد قوي" على إجراءات الضم من خلال اتخاذ "قرارات جوهرية" لم يوضح طبيعتها.