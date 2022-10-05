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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه يأمل أن "يستقر" الوضع العسكري في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو مؤخرا على الرغم من الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية امام تقدم الجيش الاوكراني.

واضاف بوتين خلال اجتماع نقل التلفزيون وقائعه "نفترض أن الوضع سيستقر وأننا سنتمكن من تطوير هذه المناطق بشكل سلمي".

وضمت روسيا أربع مناطق في أوكرانيا الأسبوع الماضي كانت تسيطر عليها جزئيا بعد "استفتاءات" نددت بها كييف وحلفاؤها الغربيون. ومع ذلك فقد اعترف الكرملين بأنه لم يرسم بشكل نهائي حدود هذه المناطق.

وتواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد وحققت مكاسب جديدة في الشرق والجنوب في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا.

وقال بوتين الأربعاء أن نتائج "استفتاءات" الضم "لم تسعده فحسب بل فاجأته أيضًا" في ظل "الظروف الصعبة" في هذه المناطق.

وأكد بوتين أن "النتيجة أكثر من مقنعة. إنها شفافة للغاية وواضحة".