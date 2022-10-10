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موسكو: اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم على بلاده مؤكدا أنه سيتم نشر قوات مشتركة روسية وبيلاروسية، من دون تحديد موقع انتشارها.

وقال لوكاشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين إنه "نظرا إلى تفاقم الوضع على الحدود الغربية للاتحاد، اتفقنا على نشر قوة إقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية بلتا.