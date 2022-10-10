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برلين: أعلنت ألمانيا الاثنين أنها سرعت وصول أنظمة دفاع جوي قادرة على حماية مدينة بأكملها، وعدت بها منذ مدة طويلة، إلى أوكرانيا بعد الضربات الصاروخية الروسية الكثيفة التي استهدفت الأخيرة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على تويتر "نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية"، واصفة الهجمات الأخيرة بأنها "دنيئة".

تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس في حزيران/يونيو تقديم الأنظمة المتطورة "آيرس-تي" Iris-T التي قال إنها قادرة على حماية مدينة كبيرة من غارات جوية.

وكان من المتوقع بأن تسلّم ألمانيا الجانب الأوكراني النظام الأول من عدة أنظمة صاروخية دفاعية بحلول نهاية العام، لكن وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت قالت إن الشحنة الأولى ستكون "جاهزة لتوفير الحماية الفعالة للناس في الأيام المقبلة".

وأضافت أن "الضربات الصاروخية الأخيرة على كييف والكثير من المدن الأخرى تسلّط الضوء بوضوح على أهمية الإيصال السريع لأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا".

ويوفر نظام "آيرس-تي" درعا واقية تغطي مساحة بارتفاع 20 كيلومتراً وبعرض 40 كيلومتراً.

ويملك الجيش الألماني نفسه صواريخ "آيرس-تي" في مستودعاته لكن ليس نظام صواريخ أرض-جو الكامل. ويطلق صواريخ من مقاتلات من طراز "تورنيدو" أو "يوروفايتر".