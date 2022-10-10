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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته بشأن "دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الضربات الفظيعة" التي نفّذتها القوات الروسية صباحاً.

وجاء في تغريدة لبلينكن "سنواصل توفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".