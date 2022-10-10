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باريس: يثبت استخدام الروس للمسيرات الايرانية في أوكرانيا أمرين: المكانة المتنامية لطهران في هذا النشاط وبعض الثغرات في المسيرات الروسية.

زودت ايران روسيا هذا الصيف مئات من الطائرات المسيرة بحسب البيت الابيض، وبدأ استخدامها على نطاق واسع في الجبهة، لا سيما في سلسلة الضربات التي شنتها روسيا الاثنين، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تم تحديد نموذجين لاستخدامات مختلفة.

أوضح الباحث الفرنسي المشارك في مركز سيريس في باريس بيار غراسيه أن "شاهد 136 هي مسيرة انتحارية كبيرة الحجم لكن صنعها منخفض الكلفة. تبلغ هدفها بواسطة إحداثيات لنظام "جي بي اس" يتم إدخالها قبل اقلاعها. وتحلق بعدها في شكل ذاتي على علو منخفض وتبلغ هدفها الثابت بالضرورة على بعد بضع مئات الكيلومترات".

وقال فيكرام ميتال البروفسور في الاكاديمية العسكرية الاميركية في وست بوينت "هناك أيضا مهاجر-6 التي تشبه من حيث الوظيفة والحجم مسيرة بيرقدار تي بي-2 التركية".

وذكّر جان كريستوف نويل الباحث الفرنسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بأن مسيرات مهاجر-6 "هي الرد الروسي على مسيرات تي بي-2 التي تستخدمها أوكرانيا"، في اشارة الى المسيرة التركية المسلحة المعروفة التي تحلق على علو متوسط وتمتاز بقدرة كبيرة على التحمل. ويشار الى أن اذربيجان استخدمتها بدورها في حربها ضد أرمينيا العام 2020.

أورد نويل أنه "على غرار كل المسيرات المسلحة، هي فاعلة جدا حين لا يملك الخصم وسائل لحماية نفسه منها أو الرد عليها".

وشرح ميتال أن "قسطا وافرا من نجاحها في البداية يعود الى كونها سلاحا جديدا على مسرح العمليات"، ملاحظا أنها "ستظل فاعلة الى أن يتمكن الاوكرانيون من التقاطها وكشف إمكاناتها وتطوير أنظمة مضادة لها".

في الانتظار، قد يحاول الاوكرانيون إسقاطها بوساطة أنظمة متحركة مضادة للطائرات في النهار، أو ببطاريات مزودة رادارات في الليل. ويمكنهم أيضا التشويش على شاهد 136، لكن الامر ليس دائما بهذه البساطة.

وبالنسبة الى هذه المسيرات الانتحارية، ذكّر غراسيه بأن "استخدامها يوفر على روسيا اللجوء الى الصواريخ العابرة للقارات والتي تراوح كلفتها بين 1,5 ومليوني دولار أميركي".

وقال "العيب الرئيسي فيها يكمن في أنها لا تستطيع أن تصيب سوى أهداف ثابتة". واضاف "إنها لا تشكل تهديداً على القوات المنتشرة. وبالتالي لا ينبغي أن يغيّر وصول هذه المسيرات مجرى المعركة".

لماذا تعمد روسيا، أحد أكبر منتجي الاسلحة في العالم، الى طلب هذه المسيرات من ايران؟

قال الكولونيل الروسي إيغور ايشتشوك الثلاثاء كما نقلت عنه وكالة تاس الرسمية إن "وزارة الدفاع حددت شروطا تكتيكية وتقنية تلائم المسيرات. وغالبية الجهات المصنعة (الروسية) ويا للاسف، غير قادرة على احترامها".

من جهته، اشار بيار غراسيه الى ضعف في البنية الصناعية الروسية، إضافة الى عدم القدرة على تشكيل فرق عند خط الجبهة تطلق هذه المسيرات. وفي ما يتجاوز "الإمكانات البشرية"، اورد أن موسكو لم تلحظ في ترسانتها مسيرات انتحارية بعيدة المدى مثل شاهد 136، بل تملك "نماذج محدودة القدرة الذاتية لا يتجاوز مداها أربعين كيلومترا".

اما بالنسبة الى المسيرات المسلحة فإن "الحصول على مهاجر-6 الايرانية يعكس إخفاقا صناعيا" روسيا، بحسب غراسيه.

وأكد ميتال أن "العقوبات الغربية تسببت بمشاكل، على غرار كوفيد الذي أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية".

واوضح نويل أن الروس "حرموا الوصول الى المكونات التكنولوجية الغربية فيما محاولاتهم لتطوير هذا النوع من المسيرات لم تكن مثمرة".

قد يحاولون الالتفاف على كل تلك المعوقات عبر الطلب من دبلوماسي روسي مثلا أن يشتري أنظمة ملاحة من متجر عادي لتصميم الطائرات. لكن المشكلة في رأي غراسيه أنه "لا يمكن إرسال هذه المكونات بعدها الى روسيا إلا في الحقيبة الدبلوماسية".

قال ميتال "لا ريب أن هناك شكلا من السباق بين ايران وتركيا في مجال صنع المسيرات السهلة الاستخدام لتوسع كل منهما دائرة نفوذها".

وذكّرت ماريان رينو الخبيرة في الطائرات والمسيرات بأن "قمة السوق تشغلها الولايات المتحدة واسرائيل"، مضيفة أن "المسيرات التركية تحل في المرتبة الثالثة متفوقة على المسيرات الايرانية التي يبدو أنها لا تتصف بدقة كبيرة".

واورد نويل أن "لايران زبائن لهذه المسيرات في الشرق الاوسط"، في إشارة الى حلفاء طهران في اليمن ولبنان والعراق، "لكن العقوبات الاميركية تحد في شكل كبير من عدد الراغبين في التزود بأسلحة مماثلة".