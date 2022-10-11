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جنيف: قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن القصف الروسي على عدة مناطق أوكرانية الاثنين "قد تمثل انتهاكًا" لقانون الحرب وجرائم حرب إذا تبيّن أن الأهداف المدنية استُهدفت عمدًا.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمسداني للصحافيين في جنيف "نطلب من روسيا أن تتراجع عن أي تصعيد" للعنف، مضيفة أن استهداف المدنيين والمواقع المدنية عمدًا "يرقى إلى مستوى جريمة الحرب".