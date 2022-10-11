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تونس: أعلنت وزارة الدفاع التونسية الثلاثاء أنها انقذت نحو مئتي مهاجر نهاية الأسبوع الفائت غالبيتهم من التونسيين خلال تسع عمليات تدخل في سواحل البلاد.

وقالت الوزارة في بيان "تمكنت وحدات عائمة (سفن مخصصة لعمليات الانقاذ) تابعة لجيش البحر خلال نهاية الأسبوع الفارط من إنقاذ 194 مهاجراً غير شرعي".

ومن بين المهاجرين 118 تونسياً و76 من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء.

وتتراوح أعمارهم بين عامين و49 عاماً ومن بينهم 42 امرأة وثمانية أطفال، وفقا للوزارة.

وتم إنقاذ المهاجرين خلال تنفيذ تسع عمليات للبحرية التونسية في أماكن متفرقة في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية.

مع تحسّن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحياناً بحوادث غرق.

وعثر بحارة جنوب شرق تونس الاثنين على ثماني جثث يعتقد أنها لمهاجرين تونسيين بطريقة غير قانونية فقدوا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية التونسية قبل أسبوعين.

أزمة سياسية واقتصادية

تكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك نحو 11 ألفًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وخلال الفترة نفسها أوقف 536 مهربًا من بينهم 21 أجنبياً.

تشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين او انقاذهم بسبب نقص المعدات.

ومطلع أيلول/سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسياً حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وفقاً لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.