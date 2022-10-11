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موسكو: أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء "انفتاحه على حوار" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووي الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة روسيا منذ آذار/مارس.

وقال بوتين لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في سان بطرسبرغ في جنوب غرب روسيا إن المحادثات ستتطرق "إلى كل المسائل ذات الاهتمام المشترك أو التي قد تثير قلقاً، على سبيل المثال، ما يتّصل بالأوضاع في محيط محطة زابوريجيا النووية".

وأضاف الرئيس الروسي "في جميع الأحوال، نحن منفتحون على هذا الحوار".

من جهته، قال غروسي إنه يتطلّع إلى "محادثات هامة" حول مسائل على صلة بـ"الأمن النووي"، خصوصاً في محطة زابوريجيا.

وتابع "كما تعلمون، بذلت جهوداً من أجل تجنّب وقوع حادث نووي من شأنه أن يكون مضراً للغاية بشكل عام وخصوصا في هذه المنطقة".

استحواذ روسي

وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي الاستحواذ رسميا على محطة زابوريجيا التي تحتلها عسكرياً منذ آذار/مارس، في قرار دانته كييف.

ومنذ أشهر تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف الموقع الخاضع لسيطرة روسيا إنما الواقع على مقربة من خط الجبهة.

وتحتل روسيا عسكريا أراضي المحطة التي أعلن بوتين ضمّها مع أربع مناطق أوكرانية أخرى.

ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر مراقبين في الموقع منذ أيلول/سبتمبر، هذا الاستحواذ، مشددة على أن الموقع أوكراني.