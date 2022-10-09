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موسكو: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضراراً السبت بجسر القرم، واصفاً ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وأضاف "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف الى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".

انفجار الجسر

وصباح السبت، ألحق انفجار كبير قالت السلطات الروسية إنه نتج من شاحنة مفخخة أضراراً بجسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي تم ضمها في 2014.

وكانت روسيا أحجمت حتى الآن عن توجيه الاتهام الى كييف في هذا الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى، علماً أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عنه واكتفى مسؤولوها بالإدلاء بتعليقات ساخرة.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين خلال اجتماعه ببوتين الاحد "إنه عمل إرهابي أعدته اجهزة الاستخبارات الأوكرانية. كان الهدف تدمير بنية تحتية مدنية كبيرة وبالغة الأهمية بالنسبة الى روسيا".

وجسر القرم الذي أنشىء بكلفة كبيرة ودشنه بوتين العام 2018 يشكل أيضاً شريان نقل لوجستي للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. وسبق أن هددت السلطات الأوكرانية مراراً باستهدافه.